Regen, Wolken und Sonne: So wird das Wetter am Mittwoch in der Steiermark

Der Mittwoch (14. Oktober) startet in der Steiermark vielerorts grau und nass. Im Laufe des Tages zeigt sich aber zunehmend die Sonne. Besonders im Süden wird es freundlicher. Die Temperaturen erreichen bis zu 20 Grad.

Am Mittwochvormittag ziehen von Nordwesten her dichte Wolken über die Steiermark. Dazu kann es immer wieder leicht regnen oder einzelne Regenschauer geben. Schnee fällt nur im Hochgebirge. Im Laufe des Tages lockert die Bewölkung von Norden her zunehmend auf und am Nachmittag lässt sich vielerorts wieder die Sonne blicken.

Bis zu 20 Grad möglich

Etwas länger trüb und nass bleibt es stellenweise an der Alpennordseite, wo der Regen teilweise erst am Abend abklingt. Deutlich freundlicher zeigt sich das Wetter im Süden der Steiermark. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 3 und 10 Grad, tagsüber werden 14 bis 20 Grad erreicht. Am wärmsten wird es im Westen und Süden.