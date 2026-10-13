Wiederaufbau der Ukraine: Steirische Unternehmen könnten wichtige Rolle spielen

Wie kann die steirische Wirtschaft beim Wiederaufbau der Ukraine helfen? Darüber diskutierten Experten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft am Montag, 12. Oktober, in Graz.

Der Wiederaufbau der Ukraine ist bereits jetzt ein wichtiges Thema für die steirische Wirtschaft. Bei einem Symposium im Grazer Meerscheinschlössl diskutierten Vertreter der Wirtschaftskammer Steiermark, der Universität Graz, des Internationalisierungscenters Steiermark und des ukrainischen Honorarkonsulats über Chancen, Herausforderungen und mögliche Kooperationen. Denn auch während des Krieges müssen zerstörte Anlagen ersetzt, die Energieversorgung gesichert und Lieferketten wiederhergestellt werden.

Steirische Betriebe könnten profitieren

Rund 1.000 österreichische Unternehmen unterhalten weiterhin Geschäftsbeziehungen mit der Ukraine. Etwa 200 Betriebe verfügen sogar über eigene Niederlassungen und beschäftigen dort mehr als 25.000 Menschen. Besonders für steirische Unternehmen aus der Energie-, Bau- und Infrastrukturbranche könnten sich beim Wiederaufbau neue Geschäftsmöglichkeiten ergeben. Allerdings bleibt die wirtschaftliche Situation schwierig. Laut dem österreichischen Wirtschaftsdelegierten in Kiew, David Bachmann, sind die heimischen Exporte in die Ukraine seit Kriegsbeginn jährlich um 20 bis 30 Prozent gestiegen. Der Grund dafür sei jedoch vor allem die zunehmende Zerstörung.

„Auf uns wartet dort niemand“

Wolfgang Anzengruber, Koordinator der österreichischen Bundesregierung für den Wiederaufbau der Ukraine, betonte, wie wichtig eine frühzeitige Beteiligung sei. „Alle anderen sind schon dort – auf uns wartet dort niemand“, erklärte er. Unternehmen sollten daher bereits jetzt Kontakte knüpfen und konkrete Projekte mitentwickeln, anstatt erst auf Ausschreibungen zu warten.

©Foto Fischer Hochkarätiges Podium: Wirtschaftsdelegierter David Bachmann, WKÖ-Vizepräsident Andreas Herz, Honorarkonsul Friedrich Möstl, Paul Gragl vom Institut für Europarecht, Regierungskoordinator Wolfgang Anzengruber, Botschafter Vasyl Khymynets, Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer, Daniela Guss (ICS), Uni-Graz-Rektor Peter Riedler, WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk und ICS-Geschäftsführer Karl Hartleb

Zusammenarbeit soll gestärkt werden

Auch die mögliche EU-Mitgliedschaft der Ukraine war Thema der Veranstaltung. Zwar wurden die Beitrittsverhandlungen bereits im Juni 2024 offiziell gestartet, der anhaltende Krieg stellt jedoch weiterhin eine große Herausforderung dar. Für steirische Unternehmen könnten insbesondere bestehende Kontakte zu den ukrainischen Regionen Lviv und Kirovohrad hilfreich sein. Künftig sollen Kooperationen im Energie- und Infrastrukturbereich sowie Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten stärker in den Mittelpunkt rücken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2026 um 20:15 Uhr aktualisiert