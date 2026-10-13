Tödlicher Unfall: Für Motorradfahrer (68) kam jede Hilfe zu spät

Am Dienstagnachmittag kam es auf der L534 im Bezirk Murtal zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Auf der L534 bei Judenburg kam es am Dienstagnachmittag zu einer tödlichen Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ein 68-Jähriger verlor dabei sein Leben.

Auf der L534 bei Judenburg kam es am Dienstagnachmittag zu einer tödlichen Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ein 68-Jähriger verlor dabei sein Leben.

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, dem 13. Oktober 2026, gegen 16 Uhr auf der L534 bei Judenburg in der Steiermark. Ein 87-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Murtal war von Judenburg in Richtung Ritzersdorf unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 68-jähriger Motorradlenker, ebenfalls aus dem Bezirk Murtal, in die entgegengesetzte Richtung.

Motorradfahrer auf Gegenfahrbahn geraten

Auf Höhe des Straßenkilometers 3,4 geriet der Motorradfahrer laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Auto. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 68-Jährige mehrere Meter weit geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Als die alarmierten Polizeistreifen eintrafen, waren Rettungskräfte und ein Notarzt bereits mit der Versorgung des bewusstlosen Mannes beschäftigt. Trotz aller Bemühungen konnte der Notarzt des Rettungshubschraubers C17 nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen.

Straße drei Stunden gesperrt

Ein beim 87-jährigen Autofahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ. Neben der Polizei standen die Freiwillige Feuerwehr Judenburg mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug sowie die Rettung mit zwei Fahrzeugen und einem Notarztfahrzeug im Einsatz. Für die Unfallaufnahme und die anschließenden Aufräumarbeiten musste die L534 rund drei Stunden lang gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen über den Pölsweg umgeleitet. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Staatsanwaltschaft Leoben gab den Leichnam des Verstorbenen zur Bestattung frei. Die Angehörigen des 68-Jährigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.