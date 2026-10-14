Trafikantin wurde misstrauisch: Deutsches Paar tot in eigenem Haus entdeckt

Ein tragischer Fund beschäftigt derzeit die Gemeinde Landl in der Obersteiermark. Wie die Kronen Zeitung berichtet wurde in einem Wohnhaus zwei Deutsche leblos entdeckt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte eine Kohlenmonoxidvergiftung zum Tod der beiden geführt haben. Die genauen Umstände sind allerdings noch Gegenstand von Ermittlungen. Aufmerksam wurde eine Trafikantin, weil sie das Paar über mehrere Tage hinweg nicht mehr gesehen hatte. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Als die Einsatzkräfte zum Haus kamen, fiel ihnen ein ungewöhnlicher Geruch auf. Die Feuerwehr musste schließlich die Eingangstür gewaltsam öffnen. Für den Mann und die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Kohlenmonoxid-Verdacht

Der Todesfall soll sich bereits am 1. Oktober ereignet haben. Als mögliche Ursache steht eine Kohlenmonoxidvergiftung im Raum, die mit einem Notstromaggregat in Verbindung stehen könnte. Weshalb das Gerät überhaupt eingeschaltet war, ist bislang unklar. Laut dem Bericht soll das Gebäude regulär an das Stromnetz angeschlossen gewesen sein. Die beiden Verstorbenen dürften zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Leoben bestätigte gegenüber der Kronen Zeitung den Tod eines Mannes und einer Frau. Um die genaue Todesursache festzustellen, wurden eine Obduktion sowie eine toxikologische Untersuchung angeordnet.