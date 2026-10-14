„Aus persönlichen Gründen“: Bekannte Traditionshütte auf 2.740 Metern sucht Nachfolger

Auf der Seethalerhütte am Dachstein, die direkt an der Grenze zwischen Oberösterreich und der Steiermark liegt, steht ein Pächterwechsel bevor. Die aktuellen Betreiber werden das Schutzhaus nach der laufenden Saison im März 2027 verlassen. In einer Mitteilung machten sie ihre Entscheidung öffentlich und blickten zugleich positiv auf die vergangenen Monate zurück. „Und weil es sich mittlerweile herumgesprochen hat: Es wird unsere letzte Saison auf der Seethalerhütte sein“, schreiben sie. Der Abschied erfolge aus persönlichen Gründen. Gleichzeitig betonen die Betreiber, dass sie mit einem guten Gefühl und vielen schönen Erinnerungen gehen würden. Auch die Herausforderungen des Hüttenalltags habe das Team gemeinsam bewältigt.

Neue Pächter für hochalpines Schutzhaus gesucht

Der Alpenverein Austria sucht bereits nach einer Nachfolge für die Bewirtschaftung der Hütte. Interessierte können ihre Bewerbung per E-Mail an huetten@alpenverein-austria.at schicken. Die Seethalerhütte liegt auf 2740 Metern Seehöhe am Dachsteinmassiv an der Grenze zwischen der Steiermark und Oberösterreich. Sie zählt zu den höchstgelegenen Schutzhütten der Region und dient Bergsteigern als Ausgangspunkt für anspruchsvolle Touren. An Tagen mit gutem Wetter besuchen laut dem Bericht bis zu 500 Gäste das Haus.

Gletscherschwund erschwert den Betrieb

Der Betrieb in dieser Höhe bringt besondere Herausforderungen mit sich. Vor allem der Rückgang der Gletscher wirkt sich auf die Versorgung aus. Weil sich die Gletscherbereiche verändert haben, können Lebensmittel nicht mehr wie früher mit einem Quad transportiert werden. Stattdessen sind Helikopterflüge notwendig. Auch Abfälle und Fäkalien müssen auf diese Weise abtransportiert werden. Die aktuelle Pächterin Marie-Luise Ester hatte die Hütte erst im Mai 2026 übernommen. Zuvor hatte es mehrere Wechsel bei der Bewirtschaftung gegeben. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen konnten die Betreiber auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Die Seethalerhütte wurde nach einem Neubau 2019 wiedereröffnet und gilt als modernes Schutzhaus im hochalpinen Gelände. Mit dem bevorstehenden Wechsel steht dem Haus erneut eine neue Bewirtschaftungsphase bevor.