Pferdestall statt Rampenlicht: Steirischer Schlagersänger zeigt sein Leben im TV

Pferdestall statt Showbühne? Für den 21-jährigen Felix aus Pöllauberg gehört beides zum Alltag. Ab Donnerstag (15. Oktober) ist der junge Steirer in der neuen ATV-Sendung „Mein Hof – Irgendwer baut immer Mist!“ zu sehen.

Ein junger Steirer zwischen Stallarbeit und Schlagerkarriere: Felix (21) aus Pöllauberg in der Steiermark ist einer der Protagonisten der neuen ATV-Sendung „Mein Hof – Irgendwer baut immer Mist!“. Das neue Reality-Format startet am Donnerstag, dem 15. Oktober, um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN und zeigt den turbulenten Alltag auf österreichischen Bauernhöfen. Dabei wird deutlich: Zwischen Tieren, harter Arbeit und unerwarteten Herausforderungen ist Langeweile ein Fremdwort.

Steirer lässt seinen Manager schuften

Besonders unterhaltsam dürfte es beim 21-jährigen Felix werden. Der junge Steirer hat nämlich gleich zwei Leidenschaften: Pferde und Schlagermusik. Während er sich einerseits um den Alltag am Hof kümmert, verfolgt er andererseits seine musikalischen Ambitionen. In der ersten Folge bekommt er dabei Unterstützung von seinem Manager Luki. Dieser soll am eigenen Leib erfahren, wie anstrengend die Arbeit auf einem Bauernhof sein kann. Felix behält dabei alles genau im Blick und findet laut ATV erstaunlich viele Möglichkeiten, seinem Manager die praktische Arbeit zu überlassen.

Auch andere Bauernhöfe im Mittelpunkt

Neben dem Steirer Felix begleitet die neue Sendung auch Markus und Maleen aus dem Burgenland, die gemeinsam einen Biohof mit Land- und Forstwirtschaft sowie ein Gasthaus betreiben. Ebenfalls mit dabei sind Zana und Anna aus Niederösterreich, die sich als Quereinsteiger den Traum vom eigenen Weingut erfüllt haben. Die Sendung zeigt, wie unterschiedlich das Leben auf österreichischen Höfen sein kann und welche Herausforderungen täglich auf die Beteiligten warten. „Mein Hof – Irgendwer baut immer Mist!“ startet am Donnerstag, dem 15. Oktober, um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.