8.374 Kilometer für den Lieblingsverein: Hartberg-Fan aus Südkorea zu Tränen gerührt

Für seinen Lieblingsverein nahm Young-heon Lim eine Reise um die halbe Welt auf sich. Der Südkoreaner nutzte seine Hochzeitsreise für einen Besuch beim TSV Hartberg und wurde mit einer Überraschung belohnt, die zu Tränen rührte.

Eine außergewöhnliche Fan-Geschichte sorgt beim TSV Hartberg für Begeisterung. Young-heon Lim lebt in der südkoreanischen Millionenmetropole Seoul, rund 8.374 Kilometer Luftlinie von Hartberg entfernt. Trotzdem schlägt sein Fußballherz für den steirischen Bundesligisten. Kürzlich erfüllte sich der leidenschaftliche Fan einen großen Wunsch und besuchte gemeinsam mit seiner frisch angetrauten Ehefrau die oststeirische Stadt.

Hochzeitsreise führt nach Hartberg

Auf den TSV Hartberg aufmerksam wurde Lim durch die österreichische Bundesliga, die in Südkorea unter anderem durch den ehemaligen Salzburg-Spieler Hee-chan Hwang bekannt ist. Besonders beeindruckte ihn, dass der vergleichsweise kleine Verein immer wieder gegen große österreichische Mannschaften gewinnen konnte. Auch die Förderung heimischer Nachwuchsspieler begeistert ihn. Sein absoluter Lieblingsspieler ist Fabian Wilfinger. Als die Hochzeitsreise des Paares nach Budapest führte, stand für Lim schnell fest: Ein Abstecher nach Hartberg muss sein. Die rund dreistündige Autofahrt nahmen die beiden gerne auf sich.

Plötzlich trifft er seine Fußballhelden

In Hartberg erwartete den Südkoreaner ein Erlebnis nach dem anderen. Er besuchte unter anderem den Buschenschank Postl, deckte sich mit Fanartikeln ein und wurde offiziell Mitglied des TSV Hartberg. Bei einer Stadionbesichtigung traf er schließlich auch zahlreiche Spieler der Kampfmannschaft und konnte Erinnerungsfotos machen. Doch die größte Überraschung sollte erst noch folgen.

Geschenk rührt Südkoreaner zu Tränen

Am Samstag besuchte Lim ein Spiel der Hartberger Amateurmannschaft in Eggendorf. In der Halbzeitpause überraschten ihn die TSV-Spieler Marco Hoffmann, Luca Pazourek, Jonas Karner und David Korherr mit einem ganz besonderen Geschenk: einem Trikot mit den Unterschriften der Mannschaft und dem koreanischen Wort für „Danke“ – „감사합니다“. Für den Fan aus Seoul war das ein überwältigender Moment. Laut Angaben des Vereins bezeichnete er das Trikot als das beste Geschenk seines Lebens. Vor Freude kamen ihm die Tränen, während er lautstark auf Deutsch „Danke“ rief.

Er will wiederkommen

Auch abseits des Fußballplatzes zeigte sich Lim von Hartberg begeistert. Auf Instagram schwärmte er vom Essen, dem Wein und vor allem von der Gastfreundschaft der Menschen. In seiner Heimat setzt er sich ebenfalls für seinen Lieblingsverein ein: Er betreibt einen eigenen Instagram-Account zum TSV Hartberg und übersetzt Vereinsnachrichten für koreanische Fußballfans.Das Heimspiel gegen Lustenau konnte er wegen seiner Rückreise zwar nicht mehr besuchen, doch eines steht für ihn bereits fest: Im kommenden Jahr möchte er wieder nach Hartberg reisen. Eine Einladung zu einem Heimspiel hat der Verein bereits ausgesprochen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2026 um 15:35 Uhr aktualisiert