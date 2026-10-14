Rätselhafter Ölfilm auf der Feistritz sorgte für Feuerwehreinsatz

Ein rund zwei Kilometer langer Ölfilm auf der Feistritz hat bereits am Montag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Mehrere Feuerwehren rückten aus, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Am Montag gegen 12.15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Stubenberg am See mittels stillem Alarm zu einem technischen Einsatz an der Feistritz gerufen. Auf dem Gewässer hatte sich aus bislang ungeklärter Ursache ein rund zwei Kilometer langer Ölfilm gebildet. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, leiteten die Einsatzkräfte umgehend Maßnahmen ein.

Ölsperren und Drohnen im Einsatz

Als erste Maßnahme errichtete die Feuerwehr Stubenberg am See eine Ölsperre. Unterstützung kam von den Feuerwehren Hartberg und Gleisdorf, die zusätzliche Ölsperren zur Verfügung stellten. Mithilfe einer Feuerwehrzille konnten diese gezielt im Gewässer angebracht werden. Parallel dazu beteiligten sich die Feuerwehren Sparberegg und Pöllau mit ihren Drohnen an der Suche nach der Ursache der Verunreinigung. Der Ölfilm konnte schließlich erfolgreich aufgefangen und mithilfe spezieller Öltücher gebunden werden.

Keine Gefahr für Mensch und Umwelt

Trotz der beträchtlichen Ausdehnung des Ölfilms gab der Umweltdienst des Landes Steiermark Entwarnung. Aufgrund der geringen Ölmenge habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Menschen, Tiere oder die Umwelt bestanden. Insgesamt standen zwölf Mitglieder der Feuerwehr Stubenberg am See mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Neben den unterstützenden Feuerwehren waren auch Vertreter der Polizei, der Umweltdienst des Landes Steiermark, Bürgermeister Philipp Hirzberger sowie Bereichsfeuerwehrrat Johann Hierzer eingebunden. Die Feuerwehr Stubenberg am See bedankte sich im Anschluss bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Die Ursache des Ölfilms ist weiterhin unklar.