Prominenter Besuch auf der Planai: Österreichs Spitzenköche in Schladming

Schladming wurde erneut zum Treffpunkt der heimischen Kochelite: Rund 80 Köche und Partner, darunter zahlreiche Sterneköche, versammelten sich auf der Planai. Dabei standen regionale Schmankerl im Mittelpunkt.

Nach dem großen Kulinarik-Event „The Heart of Food“ im März wurde die Region Schladming-Dachstein erneut zum Treffpunkt der österreichischen Spitzengastronomie. Die Jeunes Restaurateurs (JRE) Österreich hielten kürzlich ihre Jahresversammlung auf der Kessleralm auf der Planai ab. Rund 80 Köche und Partner folgten der Einladung, darunter bekannte Namen wie Richard Rauch, Lukas Nagl, Vitus Winkler, Hannes Müller und Andreas Herbst.

Hüttenwirtinnen servierten regionale Spezialitäten

Im Mittelpunkt des Treffens stand auch die heimische Küche. Die Wirtinnen und Wirte der Sattelberghütte, der Preintalerhütte und der Wieslechalm bereiteten Gerichte aus der Initiative „Almkulinarik by Richard Rauch“ zu. Dabei durften auch regionale Spezialitäten wie Miasl und Ennstaler Steirerkas nicht fehlen. Für die Koordination zeichneten Thomas Gruber und die Familie Zirngast verantwortlich, die erst im vergangenen Jahr in die JRE-Vereinigung aufgenommen worden waren.

Schladming-Dachstein als Treffpunkt der Spitzengastronomie

Bereits im März hatte die Region mit „The Heart of Food“ zahlreiche Persönlichkeiten aus Gastronomie, Tourismus und Lebensmittelproduktion angezogen. Ein besonderer Höhepunkt war damals die Übergabe der Michelin-Plaques im Dachstein-Gletscherrestaurant auf 2.700 Metern Seehöhe. Dass nun erneut zahlreiche Spitzenköche in Schladming-Dachstein zusammenkamen, freut auch Tourismuschef Mathias Schattleitner. „Eine authentische, bodenständige Küche liegt uns am Herzen – die Almkulinarik-Initiative zeigt das eindrucksvoll. Dass nach ‚The Heart of Food‘ erneut so viele namhafte Köch zu uns kommen, freut uns sehr und zeigt, wie eng Genuss, Tourismus und regionale Wertschöpfung hier bei uns verwoben sind“, betont der Geschäftsführer der Tourismusregion Schladming-Dachstein.