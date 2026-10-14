Das beste Kürbiskernöl der Steiermark kommt aus diesem Ort

Die Champions 2026: Platz 1 geht an Hubert Ottenbacher (4.v.l.) mit Elke Lachowitz (4.v.r.) aus Mureck. Den 2. Platz erzielten Margret Ertl (3.v.l.) und Thomas Ninaus (2.v.l.) aus Groß St. Florian. Bernadette (3.v.r.) und Christian Grebenz (2.v.r.) fuhren den 3. Platz ein. Mit am Bild die Gratulanten Präsident Andreas Steinegger (rechts) und Obmann Steirisches Kürbiskernöl g.g.A., Franz Labugger (links)

Die Champions 2026: Platz 1 geht an Hubert Ottenbacher (4.v.l.) mit Elke Lachowitz (4.v.r.) aus Mureck. Den 2. Platz erzielten Margret Ertl (3.v.l.) und Thomas Ninaus (2.v.l.) aus Groß St. Florian. Bernadette (3.v.r.) und Christian Grebenz (2.v.r.) fuhren den 3. Platz ein. Mit am Bild die Gratulanten Präsident Andreas Steinegger (rechts) und Obmann Steirisches Kürbiskernöl g.g.A., Franz Labugger (links)

Wer produziert das beste Kürbiskernöl der Steiermark? Diese Frage wurde nun bei der Kürbiskernöl-Champions-League 2026/27 in der Landesberufsschule Bad Gleichenberg beantwortet. Aus rund 989 eingereichten Ölen hatten sich die 20 besten für das große Finale qualifiziert. Eine 70-köpfige Jury, darunter mehr als 30 Hauben- und Spitzenköche, nahm die Finalisten genau unter die Lupe. Am Ende durfte sich Hubert Ottenbacher aus Oberrakitsch bei Mureck über den begehrten Titel „Kürbiskernöl-Champion 2026/27“ freuen. Platz zwei ging an Margret Ertl und Thomas Ninaus aus Groß St. Florian, den dritten Platz sicherten sich Bernadette und Christian Grebenz aus Großklein.

Sieger kann sein Glück kaum fassen

Für Hubert Ottenbacher und Elke Lachowitz kam der Sieg überraschend. „Wir haben nicht geglaubt, dass wir es schaffen. Toll, dass wir das beste Kernöl des Landes erzeugen“, freuten sich die beiden. Bereits vor zwei Jahren hatten sie mit dem zweiten Platz aufhorchen lassen. Nun gelang ihnen erstmals der Sprung an die Spitze. Die Nebenerwerbsbauern legen bei der Produktion besonderen Wert auf Nachhaltigkeit, gesunde Böden und eine durchdachte Fruchtfolge. „Wir haben einen gesunden Boden von unseren Vorfahren übernommen und wir wollen der nächsten Generation wieder einen gesunden Boden übergeben“, betont Ottenbacher. Der Kürbisanbau hat auf dem Betrieb lange Tradition. Ursprünglich wurde das Öl ausschließlich für den Eigenbedarf hergestellt, seit rund 20 Jahren wird es auch verkauft. Das frisch gekürte Siegeröl ist direkt ab Hof oder per Versand erhältlich.

Zwei weitere Betriebe jubeln über Stockerlplätze

Auch für Margret Ertl und Thomas Ninaus aus Groß St. Florian gab es Grund zur Freude. Sie schafften es erstmals unter die besten 20 Kernölproduzenten und landeten auf Anhieb auf Platz zwei. „Es ist uns eine Ehre, das zweitbeste Kürbiskernöl der Steiermark zu produzieren“, erklärten die beiden. Ihr Erfolgsrezept liegt unter anderem im richtigen Erntezeitpunkt, der sorgfältigen Verarbeitung und der optimalen Lagerung der Kürbiskerne. Den dritten Platz holten Bernadette und Christian Grebenz aus Großklein. Die Familie produziert seit Jahrzehnten Kürbiskernöl und setzt dabei auf sorgfältige Handarbeit. Besonders wichtig sei, dass die Kürbiskerne gut ausreifen. Neben Kürbiskernöl stellt der Familienbetrieb auch Wein her und betreibt einen Buschenschank.

©LK Steiermark/Kristoferitsch | Die strahlenden Sieger Hubert Ottenbacher (2.v.l.) mit Elke Lachowitz (3.v.r.). Mit am Bild die Gratulanten v.l.n.r.: Präsident Andreas Steinegger, Star-Juror Stefan Eder, Franz Labugger – Obmann Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. und Geschäftsführer Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. – Reinhold Zötsch

Ölmühle aus Kalsdorf ausgezeichnet

Nicht nur die Kürbiskernölproduzenten wurden ausgezeichnet. Bereits zum sechsten Mal wurde auch die „Ölmühle des Jahres“ gekürt. Den ersten Platz sicherte sich die Ölmühle Haindl aus Kalsdorf. Auf den weiteren Plätzen folgten die Ölmühle Kaufmann aus Wagendorf und die Ölmühle Esterer aus Feldkirchen bei Graz. Mit der Auszeichnung sollen die Leistungen der Ölmühlen gewürdigt werden. Denn neben dem Anbau und der Ernte spielen auch das schonende Rösten und Pressen der Kerne eine entscheidende Rolle für die Qualität des fertigen Öls.

Prominente Jury verkostete die besten Öle

Bei der Bewertung waren zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Gastronomie, Sport und Wirtschaft vertreten. Zu den Juroren zählten unter anderem Sternekoch Stefan Eder, Konditorenweltmeisterin Eveline Wild, Spitzenkoch Hans-Peter Fink und Skirennläuferin Conny Hütter. Bewertet wurden die Öle nach Farbe, Konsistenz, Geruch und Geschmack. Hochwertiges steirisches Kürbiskernöl zeichnet sich durch seine dunkelgrüne Farbe mit leicht rotbraunem Schimmer, eine dickflüssige Konsistenz und einen frischen, nussigen Geschmack aus. Auch feine Aromen von Schokolade und Brotrinde gelten als Qualitätsmerkmale.

Kürbiskern-Ernte 2026 im Durchschnitt

In der Steiermark wurden heuer auf insgesamt 9.177 Hektar Ölkürbisse angebaut. Das entspricht einem Anstieg von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz Hitze und Trockenheit zeichnet sich laut Landwirtschaftskammer eine durchschnittlich gute Ernte ab. Da bislang erst rund die Hälfte der Erntemeldungen vorliegt, wird derzeit mit einem Ertrag im Bereich des Zehn-Jahres-Durchschnitts von etwa 700 Kilogramm pro Hektar gerechnet. Ob die Witterung Auswirkungen auf die Qualität der Kerne hatte, sollen die sensorischen Prüfungen im Rahmen der Landesprämierung 2027 zeigen. Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger gratulierte den ausgezeichneten Betrieben: „Unsere Champions und Top-Produzenten sind wahre Botschafter des steirischen Kürbiskernöls. Mit ihrem Wissen, ihrer Leidenschaft und ihrem Qualitätsbewusstsein tragen sie das grüne Gold der Steiermark weit über die Grenzen Österreichs hinaus und zeigen, was heimische Landwirtschaft leisten kann.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2026 um 17:02 Uhr aktualisiert