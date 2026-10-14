Zwei Länder, viele Pläne: Kunasek empfängt internationale Gäste

Gleich zwei hochrangige Diplomaten waren am Mittwoch in der Grazer Burg zu Gast. Landeshauptmann Mario Kunasek empfing die Botschafter Indonesiens und Lettlands. Im Fokus standen Wirtschaft, Fachkräfte und Zusammenarbeit.

Heute Vormittag absolvierten der Botschafter der Republik Indonesien, Damos Dumoli Agusman, und Ingrida Levrence, die Botschafterin der Republik Lettland, im Abstand einer Stunde ihre jeweiligen Antrittsbesuche bei Landeshauptmann Mario Kunasek. Die beiden Spitzendiplomaten wurden jeweils von Gesandten und ihren Honorkonsuln in der Steiermark – Stefan Düss für Indonesien und Peter Grieshofer für Lettland – bei dem Besuch begleitet. Landeshauptmann Kunasek bedankte sich bei seinen Gästen für ihr Kommen und betonte die sehr guten Beziehungen, die die Steiermark sowohl zu Indonesien als auch zu Lettland unterhält.

Hoher Besuch in Graz

In jüngster Vergangenheit wurde Österreichs Bewerbung um einen temporären Sitz im UNO-Sicherheitsrat von Indonesien unterstützt. Auch Fachkräftemangel in der Steiermark ist ein Thema, das die beiden Länder verbindet. Erst 2025 veranstaltete das Internationalisierungscenter Steiermark ein Event „Fachkräfte aus Indonesien“, zu dem extra Recruiting-Agenturen aus Indonesien nach Graz kamen, um Fachkräfte für Hotellerie, Produktion, Gesundheitswesen sowie technische Berufe und Engineering für den steirischen Markt anzuwerben und sich über die Bedingungen zu informieren. Zudem hat Indonesien – immerhin das vierzehntgrößte Land der Erde mit 280 Millionen Einwohnern – großes Interesse an den steirischen Stärkefeldern in Mobilität, Maschinenbau, Eisen, Stahl, Papier, Messtechnik sowie Holz und Erneuerbare Energie.

©Land Steiermark/Melanie Laimer Auch Lettlands Botschafterin Ingrida Levrence kam zu ihrem Antrittsbesuch zu Landeshauptmann Mario Kunasek in die Burg.

Ausgezeichnete Wirtschaftsverbindungen mit konstantem Wachstum gibt es auch zwischen der Steiermark und Lettland – vor allem im Bereich Maschinenbau-Erzeugnisse und Fahrzeugtechnik. Ausgebaut werden zudem die steirisch-lettischen Beziehungen im Hochschulbereich, dazu wurde ein eigenes Büro der Investitions- und Entwicklungsagentur Lettlands in Österreich eingerichtet.