Glimmbrand in Silo: Zahlreiche Feuerwehren rückten aus

Ein Vorfall in einem Industriebetrieb in Köflach hat am Mittwochnachmittag, dem 14. Oktober 2026, für einen Großeinsatz gesorgt. Rund 50 Feuerwehrleute waren mehrere Stunden lang mit Löscharbeiten beschäftigt.

Neben der Polizei waren natürlich auch zahlreiche Feuerwehren aus der Umgebung vor Ort.

Neben der Polizei waren natürlich auch zahlreiche Feuerwehren aus der Umgebung vor Ort.

Brandalarm in Köflach (Bezirk Voitsberg). Gegen 14 Uhr ereignete sich in einem Silo, in dem Sägespäne gelagert wurden, eine Verpuffung. Danach begannen Holzspäne in einer Zuleitung zu glimmen und es bildete sich Rauch. Mitarbeiter des Unternehmens reagierten schnell und verständigten die Einsatzkräfte. Der betroffene Betrieb befand sich unweit des neuen Feuerwehrhauses in Köflach.

Rund 50 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Neben der Polizei waren natürlich auch zahlreiche Feuerwehren aus der Umgebung vor Ort. Insgesamt kämpften rund 50 Feuerwehrleute etwa fünf Stunden lang gegen den Glimmbrand. Dabei mussten auch sämtliche Glutnester beseitigt werden. Nach bisherigen Informationen gab es keine Verletzten.