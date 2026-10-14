Schreckmoment auf der L104: Auto beinahe von Baum getroffen

Schreckmoment für einen Autofahrer in Mixnitz (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag): Am Dienstag, dem 13. Oktober 2026, fiel plötzlich ein Baum auf die Fahrbahn der L104. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Gegen 13.55 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mixnitz zu einem Einsatz auf der L104 in Richtung Pernegg an der Mur gerufen. Ein Baum war unmittelbar vor einem fahrenden Pkw umgestürzt. Warum der Baum zu Fall kam, ist derzeit noch unklar. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, der Lenker blieb jedoch unverletzt. Die Straße war durch den umgestürzten Baum vorübergehend gesperrt.

Straße nach einer Stunde wieder frei

Die Feuerwehr Mixnitz rückte mit zwei Fahrzeugen an, sicherte den betroffenen Straßenabschnitt und beseitigte das Hindernis. Während der Arbeiten wurde der Verkehr geregelt. Auch die Polizei stand im Einsatz. Nach knapp einer Stunde war die Fahrbahn wieder vollständig befahrbar.