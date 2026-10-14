Erst Nebel, dann Sonne: Das erwartet die Steirer am Donnerstag

Nach einem teils nebeligen Start zeigt sich der Donnerstag in der Steiermark von seiner freundlichen Seite. Mit bis zu 20 Grad dürfen sich die Steirer auf einen angenehmen Herbsttag freuen.

Der Donnerstag, 15. Oktober, beginnt in einigen Tälern und Niederungen mit Nebel oder Hochnebel. Abseits der Nebelfelder zeigt sich der Himmel bereits am Morgen nur leicht bewölkt. Spätestens um die Mittagszeit setzt sich die Sonne auch in den zunächst trüben Regionen durch. Danach erwartet die gesamte Steiermark ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Vor allem im Norden kann zeitweise mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen wehen. Nach frischen Morgenwerten zwischen 4 und 8 Grad klettern die Temperaturen am Nachmittag auf angenehme 16 bis 20 Grad. Damit steht der Steiermark ein überwiegend sonniger und milder Herbsttag bevor.