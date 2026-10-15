Zwei Rinder ausgebrochen: Schwierige Rettungsaktion im Sattental

Aufwendige Tierrettung im steirischen Sattental: Zwei ausgebrochene Rinder gerieten in äußerst steiles Gelände. Die Bergrettung rückte aus und konnte beide Tiere mit spezieller Ausrüstung retten.

Zwei ausgebrochene Rinder sorgten vergangenen Sonntag und Montag für einen außergewöhnlichen Einsatz im Sattental. Die Tiere waren im Bereich des Sattentalbachs in äußerst steiles und unwegsames Gelände geraten. Um sie aus ihrer schwierigen Lage zu befreien, war die Bergrettung gefordert.

Aufwendige Rettung

Die Rettung der beiden Rinder stellte die Einsatzkräfte vor eine technisch anspruchsvolle Aufgabe. Zum Einsatz kamen Seiltechnik, ein spezielles Tierrettungsset und eine Forstseilwinde. Damit gelang es den Helfern schließlich, beide Tiere aus dem Steilgelände zu retten.

©Bergrettung Gröbming | Mit Seiltechnik, einem speziellen Tierrettungsset und einer Forstseilwinde konnten die Einsatzkräfte beide Rinder retten.

Gemeinsam im Einsatz

Neben der Bergrettung Gröbming waren auch Feuerwehren, Landwirte und weitere Helfer an der Rettungsaktion beteiligt. Die Bergrettung bedankte sich im Anschluss für die Unterstützung: „Vielen Dank an die beteiligten Feuerwehren, Landwirte und Helfer für die hervorragende Zusammenarbeit!“