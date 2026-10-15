Steirische Anwältin soll Millionen veruntreut haben: Neue Anzeigen

Eine steirische Rechtsanwältin soll über Jahre hinweg Geld ihrer Klienten veruntreut haben. Nun sind weitere Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft eingelangt. Ob der Schaden dadurch steigt, ist noch offen.

Im Fall einer steirischen Rechtsanwältin, die rund 1,6 Millionen Euro an Klientengeldern veruntreut haben soll, gibt es neue Entwicklungen. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, sind nach Bekanntwerden der Vorwürfe im September weitere Anzeigen eingegangen. Das bestätigte Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz. Ob sich dadurch auch die bisher bekannte Schadenssumme erhöht, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Die Ermittler prüfen sämtliche gemeldeten Fälle. Für die beschuldigte Juristin gilt die Unschuldsvermutung.

Auffälligkeiten am Konto

Die Rechtsanwältin war als Erwachsenenvertreterin tätig und kümmerte sich damit auch um die finanziellen Angelegenheiten von Menschen mit Beeinträchtigungen oder psychischen Erkrankungen. Bei einem Gericht fielen schließlich Unstimmigkeiten bei der Verwaltung der Konten auf. Daraufhin wurde die Steiermärkische Rechtsanwaltskammer informiert. Diese verlangte von der Juristin eine Stellungnahme und wollte den Fall genauer überprüfen. Zu einer solchen Kontrolle kam es allerdings nicht mehr.

Kanzlei ging in Konkurs

Noch bevor die Rechtsanwaltskammer die Vorgänge überprüfen konnte, legte die Frau ihre Anwaltsberechtigung zurück. Gleichzeitig ging ihre Kanzlei in Konkurs. Damit endete auch die Zuständigkeit der Kammer für die Aufsicht über die Kanzlei. Wie Kammerpräsident Michael Kropiunig erklärte, lag die Kontrolle der Konten im Rahmen der Erwachsenenvertretung grundsätzlich beim zuständigen Gericht. Erwachsenenvertreter müssen dort jährlich über ihre Tätigkeiten und die verwalteten Angelegenheiten Rechenschaft ablegen.

Selbstanzeige erstattet

Mit der Zurücklegung ihrer Anwaltsberechtigung erstattete die Beschuldigte auch Selbstanzeige. Dabei soll sie selbst einen Betrag von rund 1,6 Millionen Euro genannt haben. Die mutmaßlichen Veruntreuungen sollen bis ins Jahr 2017 zurückreichen. Dem Vernehmen nach bereut die Juristin die Geschehnisse zutiefst. Wie hoch der tatsächliche Schaden ausfällt, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Neue Vertretung

Für die betroffenen Klienten hat der Fall bereits Veränderungen gebracht. Sie wurden mittlerweile anderen Erwachsenenvertretern zugeteilt, die sich um ihre Angelegenheiten kümmern. Gleichzeitig wird die insolvente Kanzlei der Juristin durch die zuständige Kommission der Rechtsanwaltskammer abgewickelt. Die Staatsanwaltschaft untersucht unterdessen die zusätzlichen Anzeigen und klärt, ob weitere Gelder betroffen sind.