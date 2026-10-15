Forstunfall in der Steiermark: 37-Jähriger stürzt 15 Meter ab

Bei Forstarbeiten in Rohrbach an der Lafnitz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) wurde ein 37-Jähriger von einem herabfallenden Ast getroffen. Danach dürfte er rund 15 Meter über eine steile Böschung gestürzt sein.

Bei Forstarbeiten in Rohrbach an der Lafnitz wurde ein 37-Jähriger von einem herabfallenden Ast getroffen und schwer verletzt.

Bei Forstarbeiten in Rohrbach an der Lafnitz wurde ein 37-Jähriger von einem herabfallenden Ast getroffen und schwer verletzt.

Am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, kam es gegen 11.40 Uhr bei Holzschlägerungsarbeiten in Rohrbach an der Lafnitz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zu einem schweren Forstunfall. Ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk war gerade mit den Arbeiten beschäftigt, als er von einem herabfallenden Ast getroffen wurde. Durch den Vorfall dürfte er in weiterer Folge rund 15 Meter über eine steile Böschung gestürzt sein.

Rettung eingeleitet

Ein Arbeitskollege setzte daraufhin die Rettungskette in Gang. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den schwer verletzten Mann retten. Anschließend wurde der 37-Jährige mit einem Feuerwehrfahrzeug zum Rettungshubschrauber gebracht. Nach der Erstversorgung flog ihn der Rettungshubschrauber C 16 mit schweren Verletzungen ins LKH Oberwart.

Mehrere Einsatzkräfte

Bei der Rettung standen mehrere Einsatzorganisationen im Einsatz. Neben der Polizei und dem Roten Kreuz samt Notarzt waren auch die Feuerwehren Rohrbach an der Lafnitz und Eichberg vor Ort. Ebenso war der Rettungshubschrauber C 16 beteiligt.