Ärzte übersehen Tumor: Bub (10) aus der Steiermark verliert Bein

Ein Knochenbruch beim Fußballspielen wird für einen Zehnjährigen aus der Steiermark zum Albtraum. Erst Monate später wird ein bösartiger Tumor entdeckt. Der Bub verliert sein Bein. Neun Jahre später urteilt ein Gericht.

Der zehnjährige Lukas aus Stallhofen in der Steiermark bricht sich beim Fußballspielen den Oberschenkel. Erst Monate später wird ein bösartiger Tumor entdeckt. Der Bub verliert sein Bein.

Der zehnjährige Lukas aus Stallhofen in der Steiermark bricht sich beim Fußballspielen den Oberschenkel. Erst Monate später wird ein bösartiger Tumor entdeckt. Der Bub verliert sein Bein.

Was als gewöhnlicher Knochenbruch beginnt, hat für einen zehnjährigen Buben aus Stallhofen in der Steiermark schwerwiegende Folgen. Lukas bricht sich beim Fußballspielen den Oberschenkel. Zunächst wird die Verletzung wie ein normaler Knochenbruch behandelt. Doch auf späteren Kontrollbildern sind bereits auffällige Veränderungen zu erkennen. Innerhalb von zwölf Wochen nach dem Unfall wächst ein Tumor stark an. Erst Monate später erhält die Familie die erschütternde Diagnose: Lukas hat einen bösartigen Tumor.

Bub verliert sein Bein

Für Lukas und seine Familie beginnt ein Kampf ums Überleben. Sein Vater erinnert sich unter Tränen an den Moment, als sich die Lage dramatisch verschlechterte: „Die Ärzte haben gesagt, es wird schon werden. Aber am nächsten Tag war dann schon klar, dass es nicht mehr nur ums Bein geht, sondern schon ums Leben.“ Schließlich verliert der Bub sein Bein. Neun Jahre später kommt ein Gericht zu dem Ergebnis, dass der Tumor bereits auf den ersten Röntgen- und CT-Bildern erkennbar gewesen war.

Behandlungsfehler

Damit steht fest, dass die Erkrankung schon früher hätte erkannt werden können. In der Sendung „Pfusch am Patienten“ wird der Fall folgendermaßen eingeordnet: „In diesem Fall lag ein klassischer Behandlungsfehler vor. Es gab eine Fraktur, die war absolut untypisch für einen zehnjährigen Buben, und man hat gesehen, dass im CT eine Abnormalität vorhanden ist.“

Fall landet bei „Pfusch am Patienten“

Lukas‘ Schicksal steht im Mittelpunkt der zweiten Folge von „Pfusch am Patienten“. Die Sendung zeigt, wie schwer die Folgen möglicher beziehungsweise festgestellter Behandlungsfehler für Betroffene und ihre Familien sein können. Medizinrechtsanwältin Dr. Karin Prutsch-Lang sagt dazu: „Für mich ist es aktuell im Gesundheitssystem wie ein Lotteriespiel: zur falschen Zeit am falschen Ort.“ Zu sehen ist die Folge am Sonntag, dem 18. Oktober, um 21.15 Uhr auf JOYN und PULS 4.