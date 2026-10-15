Brand in Fehringer Lokal ausgebrochen: Gast alarmierte die Feuerwehr

In Fehring (Bezirk Südoststeiermark) ist am Mittwochabend ein Brand in einem Lokal ausgebrochen. Ein Gast bemerkte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Rund 50 Einsatzkräfte rückten aus.

Rund 50 Feuerwehrkräfte standen am Mittwochabend bei einem Lokalbrand in Fehring im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Rund 50 Feuerwehrkräfte standen am Mittwochabend bei einem Lokalbrand in Fehring im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Am Mittwochabend, dem 14. Oktober 2026, kam es in einem Lokal in Fehring zu einem Brand. Gegen 21.30 Uhr dürfte das Feuer ausgebrochen sein. Ein Gast bemerkte den Brand und verständigte daraufhin die Feuerwehr. „Aus bislang unbekannter Ursache brach Mittwochnacht, 14. Oktober 2026, in einem Lokal ein Brand aus“, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark.

50 Kräfte im Einsatz

Nach der Alarmierung rückten die Feuerwehren Fehring, Hirzenriegel und Weinberg zum Einsatz aus. Insgesamt standen rund 50 Feuerwehrkräfte im Einsatz, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde dabei niemand. „Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind Gegenstand laufender Ermittlungen“, heißt es abschließend von der Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.