25.000 Euro eingehoben: Polizei kontrolliert Abfalltransporte auf der A9

Bei einer dreitägigen Schwerpunktkontrolle im Bezirk Leibnitz nahm die Polizei Abfalltransporte genau unter die Lupe. In 14 Fällen war die Fahrt vorerst zu Ende. Auch zahlreiche Anzeigen wurden erstattet.

Bei Schwerpunktkontrollen in Spielfeld und Straß im Bezirk Leibnitz nahm die Polizei drei Tage lang grenzüberschreitende Abfalltransporte unter die Lupe.

Bei Schwerpunktkontrollen in Spielfeld und Straß im Bezirk Leibnitz nahm die Polizei drei Tage lang grenzüberschreitende Abfalltransporte unter die Lupe.

Von 12. bis 14. Oktober 2026 führte die Landesverkehrsabteilung Steiermark gemeinsam mit weiteren Behörden Schwerpunktkontrollen in Spielfeld und am Verkehrskontrollplatz Straß an der A9 durch. Im Mittelpunkt standen grenzüberschreitende Abfalltransporte. Speziell ausgebildete Einsatzkräfte überprüften dabei, ob die Ladungen richtig angegeben waren und die erforderlichen Begleitpapiere vorlagen. Außerdem kontrollierten sie, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für den jeweiligen Transport erfüllt waren.

14 Transporte gestoppt

Dabei stellten die Polizisten zahlreiche Verstöße fest. Insgesamt ahndeten sie 164 Übertretungen, darunter 142 Anzeigen und 22 Organmandate. Allein 38 Verstöße betrafen das Abfallwirtschaftsgesetz. In 14 Fällen waren die Mängel so schwerwiegend, dass die Weiterbeförderung aufgrund abfallrechtlicher Bestimmungen unterbrochen werden musste. Damit war für die betroffenen Transporte vorerst Schluss.

©LVA Steiermark Die Bilanz der Kontrollen: 14 unterbrochene Abfalltransporte, 142 Anzeigen und rund 25.000 Euro an eingehobenen Sicherheitsleistungen und Organmandaten.

Zahlreiche Anzeigen

Doch nicht nur bei den Abfalltransporten selbst wurden Verstöße festgestellt. Die Polizei erstattete auch acht Anzeigen nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz. Weitere 99 Anzeigen betrafen Verstöße gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. Hinzu kamen 18 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz. Zusätzlich führten die Einsatzkräfte 52 Alkoholkontrollen durch.

Rund 25.000 Euro

Auch finanziell hatte die Schwerpunktaktion Folgen. In 27 Fällen hoben die Polizisten direkt vor Ort Sicherheitsleistungen ein, um mögliche Strafverfahren abzusichern. Zusammen mit den Organmandaten belief sich die eingehobene Summe auf rund 25.000 Euro. An der Aktion waren neben der Landesverkehrsabteilung auch Fachleute des zuständigen Bundesministeriums sowie Bedienstete von Finanz und Zoll beteiligt.

Umwelt im Blick

Mit den Kontrollen sollen nicht nur illegale Abfalltransporte verhindert werden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark erklärt, enthalten Abfälle häufig wertvolle Rohstoffe, für deren Verwertung und Entsorgung strenge Regeln gelten. Die Überprüfungen sollen deshalb mögliche Gefahren für die Umwelt frühzeitig aufdecken. Gleichzeitig sollen sie Unternehmen schützen, die sich an die gesetzlichen Vorgaben halten, und so für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen.