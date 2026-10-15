„Du wirst uns fehlen“: Steirische Sportszene trauert um Gernot Filzwieser (55)

Die steirische Judofamilie muss Abschied nehmen: Gernot Filzwieser ist im Alter von nur 55 Jahren verstorben. Der langjährige Funktionär aus dem Umfeld des Judoteams Zeltweg erlag einer kurzen, schweren Krankheit.

Die steirische Judoszene hat einen langjährigen Wegbegleiter verloren. Gernot Filzwieser ist am 13. Oktober im Alter von nur 55 Jahren verstorben. Wie der Landesverband Judo Steiermark in einem bewegenden Facebook-Beitrag bekannt gibt, starb er nach kurzer, schwerer Krankheit. Seine Wegbegleiter erinnern sich vor allem an einen Menschen, der sich mit viel Herz für den Judosport engagierte.

Über viele Jahre im steirischen Judosport engagiert

Filzwieser war jahrelang Mitglied des Judoteams Zeltweg und engagierte sich auch auf Landesebene. Als Mitglied des Verbandsvorstands von Judo Steiermark brachte er sich in die Arbeit des Verbandes ein. Dabei war es offenbar nicht nur sein Einsatz für den Sport, der ihn auszeichnete. Auch menschlich hinterließ er bei seinen Wegbegleitern einen bleibenden Eindruck.

„Lieber Gernot, du wirst uns fehlen“

Mit persönlichen Worten verabschiedet sich Judo Steiermark von seinem langjährigen Mitglied. „Mit seiner herzlichen Art und seinem Engagement war er eine wichtige Stütze und geschätzter Freund“, heißt es in dem veröffentlichten Nachruf. Am Ende des Beitrags stehen wenige Worte, die die Trauer des Verbandes zum Ausdruck bringen: „Lieber Gernot, du wirst uns fehlen.“