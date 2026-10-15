Kollision zwischen Auto und Traktor: Verletzte bei Unfall in der Südsteiermark

Ein Auto und ein Traktor sind am Donnerstagmorgen auf der L613 in Ratsch an der Weinstraße zusammengestoßen. Eine Frau wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Einsatzkräfte rückten nach der Alarmierung zur Unfallstelle in der Südsteiermark aus. Die verletzte Frau wurde zunächst vor Ort erstversorgt. Anschließend brachte sie das Rote Kreuz zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Wie schwer ihre Verletzungen sind, geht aus dem Einsatzbericht der Feuerwehr nicht hervor. Während sich die Rettung um die Verletzte kümmerte, unterstützte die Feuerwehr bei den erforderlichen Sicherungsarbeiten an der Unfallstelle. Außerdem mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden werden.