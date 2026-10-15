Temperatursturz in der Steiermark? Auf bis zu 21 Grad folgt die Abkühlung

Der Oktober hat in der Steiermark noch einmal einen richtig warmen Tag zu bieten. Am Freitag sind bis zu 21 Grad möglich. Ganz so mild geht es am Wochenende allerdings nicht weiter. Dafür bleibt der Regen aus.

Wer für Samstag einen Ausflug geplant hat, muss sich zwar auf niedrigere Temperaturen einstellen, kann den Regenschirm aber zu Hause lassen.

Wer für Samstag einen Ausflug geplant hat, muss sich zwar auf niedrigere Temperaturen einstellen, kann den Regenschirm aber zu Hause lassen.

Mitte Oktober noch einmal bei über 20 Grad in der Sonne sitzen? In der Steiermark stehen die Chancen dafür am Freitag ausgesprochen gut. Nach einem teilweise recht frischen Start in den Tag steigen die Temperaturen am Nachmittag auf bis zu 21 Grad. Damit wird es für die Jahreszeit sogar etwas wärmer als üblich. Wer allerdings hofft, dass sich diese Temperaturen bis zum Wochenende halten, wird enttäuscht: Bereits am Samstag wird es wieder merklich kühler. Unfreundlich wird das Wetter deshalb aber noch lange nicht.

Freitag wird der wärmste Tag der kommenden Tage

Zunächst steht der Steiermark eine ruhige Nacht bevor. Am Donnerstagabend ziehen lediglich ein paar Wolken über das Land. Später kann sich vor allem im Ennstal, im Mürztal und stellenweise im Südosten Nebel bilden. Die Temperaturen gehen auf 2 bis 9 Grad zurück. Besonders in den kälteren Regionen ist am Freitagmorgen also eine warme Jacke gefragt. Im Laufe des Vormittags setzt sich dann immer häufiger die Sonne durch. Während sich die Nebelfelder nach und nach auflösen, beginnt der Tag in vielen anderen Teilen der Steiermark bereits sonnig. Am Nachmittag dürfte schließlich kaum noch etwas den Sonnenschein trüben. Mit Höchstwerten zwischen 15 und 21 Grad wird der Freitag laut Geosphere Austria der wärmste Tag der kommenden Tage. Vor allem in den wärmeren Regionen lässt sich damit noch einmal ein Nachmittag verbringen, der sich eher nach Spätsommer als nach Mitte Oktober anfühlt.

Bist du bereit für Herbstwetter? Ja, ich freue mich schon auf die kühleren Tage. Nein, von mir aus könnte das ganze Jahr über Sommer sein. Ich nehme das Wetter, wie es kommt. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Am Samstag ist es mit den 20 Grad vorbei

Wer für Samstag einen Ausflug geplant hat, muss sich zwar auf niedrigere Temperaturen einstellen, kann den Regenschirm aber zu Hause lassen. Das ruhige Herbstwetter setzt sich nämlich fort. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad. Regional kann sich erneut Nebel bilden, der sich im Laufe des Vormittags auflöst. Anders als am Freitag bleibt der Himmel allerdings nicht überall strahlend blau. Zeitweise ziehen mittelhohe Wolken durch, dazwischen gibt es immer wieder sonnige Abschnitte. Die Höchsttemperaturen erreichen nur noch 13 bis 17 Grad. Damit bleibt es in der gesamten Steiermark unter der 20-Grad-Marke. Trotz des Temperaturrückgangs dürfte es vielerorts ein angenehmer Herbsttag werden.

Auch am Sonntag bleibt es trocken

Ähnlich sieht die Wetterlage am Sonntag aus. Nach einem stellenweise nebeligen Beginn zeigt sich im Tagesverlauf immer wieder die Sonne. Allerdings ziehen zwischendurch auch dichtere Wolkenfelder über die Steiermark. Wer am Sonntag einen Spaziergang, eine Wanderung oder einen Ausflug plant, muss nach der aktuellen Prognose jedenfalls nicht mit Regen rechnen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 12 und 17 Grad. Im Vergleich zum Freitag fehlen damit an den wärmsten Orten bis zu neun Grad. Von einem richtigen Kälteeinbruch kann dennoch keine Rede sein. Vielmehr stellt sich wieder etwas typischeres Herbstwetter ein.

Neue Woche beginnt mit Sonne und hartnäckigem Nebel

Auch am Montag, dem 19. Oktober, bleibt die Wetterlage weitgehend stabil. Allerdings könnte sich der Hochnebel in manchen Regionen länger halten. Während es dort zunächst grau bleibt, scheint anderswo bereits von Beginn an die Sonne. Abseits der Nebelgebiete ist nur mit leichter Bewölkung zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 17 Grad und bleiben damit auf einem ähnlichen Niveau wie am Wochenende.