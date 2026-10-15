Nur 3,4 Prozent: In diesen steirischen Bezirken fehlt Kinderbetreuung

Wer in der Steiermark kleine Kinder hat und Vollzeit arbeiten möchte, steht vor einem Problem. Eine neue Analyse zeigt erhebliche Unterschiede innerhalb Österreichs. Besonders schlecht schneiden zwei steirische Bezirke ab.

Ein Kind unter drei Jahren, berufstätige Eltern und eine Kinderkrippe, die bereits am frühen Nachmittag schließt: Für viele Familien ist das eine Rechnung, die nicht aufgeht. Denn ein Betreuungsplatz allein bedeutet noch lange nicht, dass sich damit auch ein Vollzeitjob vereinbaren lässt. Wie groß die Schwierigkeiten in der Steiermark tatsächlich sind, zeigt nun eine Auswertung des Momentum-Instituts. Besonders auffällig sind die Ergebnisse aus Murau und Liezen. Dort ist nur ein verschwindend kleiner Teil der Kinderkrippen für die Vereinbarkeit mit einer Vollzeitbeschäftigung geeignet.

In Murau sind nur 3,4 Prozent der Kinderkrippen vollzeittauglich

Die Zahlen fallen deutlich aus: Im Bezirk Murau erfüllen lediglich 3,4 Prozent der Kinderkrippen die Kriterien für eine vollzeittaugliche Betreuung. In Liezen sind es 4,8 Prozent. Damit gehören beide Bezirke laut der Analyse zu den 20 schwächsten Bezirken Österreichs. Nur im oberösterreichischen Bezirk Schärding ist die Situation nach diesen Daten noch ungünstiger. Für betroffene Familien können solche Rahmenbedingungen weitreichende Folgen haben. Wer sein Kind nicht lange genug betreuen lassen kann, muss die Arbeitszeiten entsprechend anpassen, zusätzliche Betreuung organisieren oder auf eine Vollzeitbeschäftigung verzichten.

Steiermark liegt deutlich unter dem Österreichschnitt

Doch nicht nur einzelne Bezirke fallen in der Untersuchung auf. Auch im Vergleich mit den übrigen Bundesländern liegt die Steiermark zurück. Bei Kindern unter drei Jahren beträgt der Anteil der betreuten Kinder, deren Einrichtung mit einer Vollzeitbeschäftigung vereinbar ist, österreichweit 61,6 Prozent. In der Steiermark sind es dagegen nur 32,5 Prozent. Das bedeutet: Nicht einmal jedes dritte betreute Kind unter drei Jahren besucht hierzulande eine Einrichtung, deren Betreuungsangebot die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der vergangenen Jahre. Laut Momentum-Institut ist der steirische Wert im Vergleich zu vor sechs Jahren um 14 Prozent gesunken. Die Analyse basiert auf Daten der Statistik Austria für das Betreuungsjahr 2025/26.

Ein Betreuungsplatz allein reicht oft nicht aus

Warum fällt die Steiermark so deutlich zurück? Ein wesentlicher Punkt ist die Frage, wie lange Kinder tatsächlich betreut werden können. Denn bei der Beurteilung der Kinderbetreuung zählt nicht nur, ob überhaupt ein Platz vorhanden ist. Entscheidend ist auch, ob die Öffnungszeiten mit einem normalen Arbeitstag vereinbar sind, wie gut die Einrichtung erreichbar ist und wie viele Schließtage es im Jahr gibt. Genau diese Faktoren werden beim sogenannten Vereinbarkeitsindikator für Familie und Beruf, kurz VIF, berücksichtigt. Eine Kinderkrippe kann also durchaus einen Betreuungsplatz anbieten, ohne die Voraussetzungen für eine vollzeittaugliche Betreuung zu erfüllen.

Auch bei älteren Kindern gibt es Schwierigkeiten

Etwas besser, aber ebenfalls deutlich unter dem österreichweiten Durchschnitt, sieht die Situation bei den Drei- bis Fünfjährigen aus. In dieser Altersgruppe liegt der Anteil der Kinder in vollzeittauglichen Betreuungseinrichtungen in der Steiermark bei 42,8 Prozent. Österreichweit beträgt er 58,9 Prozent. Die Steiermark landet damit im Bundesländervergleich auf dem drittletzten Platz. Für Eltern bedeutet das, dass die Schwierigkeiten nicht zwangsläufig enden, sobald das Kind das Krippenalter hinter sich gelassen hat. Auch im Kindergartenalter können eingeschränkte Betreuungszeiten die beruflichen Möglichkeiten beeinflussen.

Warum besonders Frauen betroffen sind

Die Auswirkungen zeigen sich laut Momentum-Institut auch am Arbeitsmarkt. In Bezirken, in denen es besonders wenige vollzeittaugliche Betreuungsangebote gibt, arbeiten Frauen häufiger in Teilzeit. In den 20 Bezirken mit dem schwächsten Angebot für unter Dreijährige liegt die Teilzeitquote von Frauen demnach bei knapp 59 Prozent. Das sind rund neun Prozentpunkte mehr als in Bezirken mit einem besseren Angebot an vollzeittauglicher Betreuung. Dass Kinderbetreuung bei der Entscheidung über die Arbeitszeit eine wichtige Rolle spielt, zeigen auch Zahlen der Statistik Austria: Für 40 Prozent der Frauen spricht die Betreuungssituation gegen eine Vollzeitbeschäftigung. Die Daten verdeutlichen damit einen Zusammenhang zwischen Betreuungsangebot und Erwerbstätigkeit. Ob eine Frau Vollzeit arbeiten kann, hängt allerdings auch von weiteren Faktoren ab, etwa der familiären Situation, dem Arbeitsplatz und den persönlichen Lebensumständen. Die Landesregierung verweist auf den geplanten Ausbau der Kinderbildung und -betreuung. Für das Jahr 2027 seien insgesamt 60 neue Kinderkrippen- und Kindergartengruppen in Planung. Außerdem seien die Fördersummen für steirische Gemeinden teilweise auf das Fünffache erhöht worden.

Opposition fordert Verbesserungen

Kritik an der Situation kommt von mehreren Oppositionsparteien. KPÖ, Grüne und Neos sehen weiterhin erheblichen Handlungsbedarf. Die KPÖ bemängelt, dass die bisherigen Maßnahmen aus ihrer Sicht noch keine spürbaren Verbesserungen gebracht hätten. Die Grünen kritisieren den aktuellen Budgetentwurf und die aus ihrer Sicht unzureichenden Schritte der Landesregierung. Auch die Neos sehen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiterhin als großes Problem für steirische Eltern, 5 Minuten hat berichtet: Nach Statistik-Bericht: NEOS fordern Ausbau der Kinderbetreuung.

Was die Zahlen für steirische Familien bedeuten

Die Ergebnisse machen deutlich, dass die Zahl der vorhandenen Betreuungsplätze nur einen Teil der Situation beschreibt. Mindestens ebenso wichtig ist die Frage, ob Familien diese Plätze tatsächlich so nutzen können, dass beide Elternteile ihrem Beruf nachgehen können. Vor allem bei der Betreuung der Jüngsten gibt es in der Steiermark nach wie vor große Unterschiede zwischen den Regionen. Während in manchen Bezirken mehr Möglichkeiten bestehen, ist das Angebot in Murau und Liezen besonders eingeschränkt. Für Eltern, die auf eine ganztägige Betreuung angewiesen sind, kann das zum entscheidenden Problem werden. Denn ein Platz in einer Kinderkrippe hilft nur bedingt, wenn die Betreuungszeiten nicht zum Arbeitsalltag passen.

Wie erlebt ihr die Kinderbetreuung?

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr einen Betreuungsplatz gefunden, der sich mit euren Arbeitszeiten vereinbaren lässt? Oder musstet ihr eure Stunden reduzieren, weil die Betreuung nicht lange genug angeboten wird? Erzählt uns in den Kommentaren von euren Erfahrungen!