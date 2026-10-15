„Viele von uns sind am Limit“: Petition gegen Spitalskürzungen in der Steiermark

Wie viel Geld steht den steirischen Spitälern im kommenden Jahr zur Verfügung? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Politik, sondern auch Menschen, die täglich in den Krankenhäusern arbeiten. Nun gibt es Widerstand gegen die geplanten Einsparungen: Mit einer Online-Petition fordert Michaela Göschl, die Spitalsbudgets in der Steiermark nicht zu kürzen. Im Vorfeld hat 5 Minuten berichtet: Drohen der Steiermark Spitalsschließungen? Das steckt hinter den Plänen. Die Initiative richtet sich direkt an Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl und Landeshauptmann Mario Kunasek.

30 Mio. Euro stehen im Mittelpunkt der Kritik

Auslöser ist der Budgetvorschlag für das Jahr 2027. Laut der Petition sollen bei den steirischen Spitälern 30 Millionen Euro eingespart werden. Für die Initiatorin kommt dieser Schritt zur falschen Zeit. In ihrem Aufruf beschreibt sie einen Krankenhausalltag, in dem die Anforderungen steigen und viele Beschäftigte bereits stark belastet seien. „Eine gute Gesundheitsversorgung braucht ausreichend und erholtes Personal – aber viele von uns sind schon jetzt am Limit“, heißt es in der Petition. Die Befürchtung: Weitere finanzielle Einschränkungen könnten die Situation für das Personal verschärfen und sich letztlich auch auf die Versorgung der Patienten auswirken.

Sorge um Personal und längere Wartezeiten

Besonders deutlich wird die Kritik beim Thema Arbeitsbelastung. Nach Darstellung der Initiatorin steigt die Zahl der Patienten, während gleichzeitig weniger Personal zur Verfügung stehe. Auch längere Wartezeiten werden in der Petition angesprochen. Zudem verweist die Initiative auf die Aussage, dass sich nur noch 20 Prozent der Beschäftigten vorstellen könnten, bis zur Pension in Vollzeit in ihrem Beruf zu arbeiten. Eine konkrete Untersuchung, aus der diese Zahl stammt, wird im vorliegenden Petitionstext allerdings nicht genannt. Die Initiatorin sieht darin ein Warnsignal für die Zukunft der Gesundheitsversorgung.

Petition richtet sich an die Landesregierung

Mit dem Aufruf „Stoppt die Budgetkürzungen in den Spitälern in der Steiermark!“ will Michaela Göschl Unterstützer mobilisieren. Die zentrale Forderung geht dabei über die Rücknahme der geplanten Einsparungen hinaus: Die Spitalsbudgets sollen vollständig an die Inflation angepasst werden. Aus Sicht der Initiatorin wäre das notwendig, um die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus nicht weiter zu verschärfen. „Wir fordern das nicht aus Bequemlichkeit oder Luxus. Wir fordern es, weil viele von uns schon jetzt an ihrer Belastungsgrenze arbeiten“, heißt es in dem Aufruf. Derzeit wurden bereits rund 2000 Unterschriften gesammelt.