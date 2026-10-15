Polizistin erfasst 8-Jährigen bei Einsatzfahrt in Graz: Kind schwer verletzt

Nach einem Straßenbahnunfall in Graz kam es am Donnerstagnachmittag zu einem weiteren schweren Zwischenfall: Ein Polizeiauto, das zum ersten Unfall unterwegs war, erfasste einen achtjährigen Buben. Das Kind musste operiert werden.

Laut Zeugenaussagen lief der Bub plötzlich und aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn. Dabei prallte er gegen die rechte Vorderseite des Polizeiautos.

Laut Zeugenaussagen lief der Bub plötzlich und aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn. Dabei prallte er gegen die rechte Vorderseite des Polizeiautos.

Innerhalb weniger Minuten sind am Donnerstagnachmittag, dem 15. Oktober 2026, zwei Kinder auf derselben Straße in Graz von Fahrzeugen erfasst worden. Besonders tragisch: Der zweite Unfall ereignete sich, als eine Polizeistreife gerade zum ersten Unfall unterwegs war. Ein achtjähriger Bub wurde dabei schwer verletzt und musste im Krankenhaus operiert werden. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung der Polizei hervor.

Was bisher bekannt war: Schüler von Straßenbahn erfasst

Wie 5 Minuten bereits berichtete, kam es gegen 15 Uhr auf der Waagner-Biro-Straße im Grazer Bezirk Lend zu einem Straßenbahnunfall. Zahlreiche Leser meldeten sich bei unserer Redaktion und berichteten von einem größeren Einsatz. Polizei und Rettung waren vor Ort, der Verkehr kam zeitweise zum Stillstand. Auch die Straßenbahnlinie 6 war betroffen, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Ersten Informationen zufolge war ein Schüler von einer Straßenbahn erfasst worden. Mittlerweile liegen nähere Details zum Unfallhergang vor.

14-Jähriger wurde mehrere Meter mitgeschleift

Laut Polizei war ein 24-jähriger Straßenbahnfahrer mit der Linie 6 in Richtung St. Peter unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit der Dreierschützengasse wollte ein 14-jähriger Schüler offenbar noch eine Straßenbahn auf der gegenüberliegenden Straßenseite erreichen. Dabei dürfte der Jugendliche trotz roter Fußgängerampel über einen Schutzweg gelaufen sein. Der Straßenbahnfahrer reagierte sofort und leitete eine Bremsung ein. Den Zusammenstoß konnte er jedoch nicht mehr verhindern. Der 14-Jährige wurde von der Bim erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Trotz des Unfallhergangs erlitt er laut Polizei lediglich leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte ihn zur Untersuchung in die Kinderklinik des LKH Graz.

Polizeistreife auf dem Weg zum Unfall: Achtjähriger schwer verletzt

Nur wenige Minuten später kam es auf derselben Straße zu einem weiteren Unfall, diesmal mit deutlich schwereren Folgen. Eine 21-jährige Polizistin war mit einem Streifenwagen zum Straßenbahnunfall unterwegs. Blaulicht und Folgetonhorn waren eingeschaltet. Im Bereich der Kreuzung beim Nicolaus-Harnoncourt-Park fuhr die Beamtin laut Polizei bei Grünlicht an angehaltenen Fahrzeugen vorbei und geradeaus in die Kreuzung ein. Zur selben Zeit wartete ein achtjähriger Schüler gemeinsam mit anderen Personen vor einer roten Fußgängerampel. Laut Zeugenaussagen lief der Bub plötzlich und aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn. Dabei prallte er gegen die rechte Vorderseite des Polizeiautos. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Kind auf den Gehsteig geschleudert.

Achtjähriger musste operiert werden

Der Bub erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte des Roten Kreuzes versorgten ihn und brachten ihn in die Kinderchirurgie des LKH Graz. Dort mussten seine Verletzungen operativ behandelt werden. Wie es dem Achtjährigen aktuell geht, ist aus der Polizeimitteilung nicht ersichtlich.

Polizei untersucht beide Unfälle

Sowohl an der Straßenbahn als auch am Polizeifahrzeug entstand leichter Sachschaden. Die routinemäßig durchgeführten Alkoholkontrollen bei den Unfallbeteiligten verliefen negativ. Wie genau es zu den beiden Zusammenstößen kommen konnte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Insbesondere beim zweiten Unfall ist noch ungeklärt, weshalb der Achtjährige plötzlich auf die Fahrbahn lief.