„Danke für alles, lieber Hans“: Fußballverein in der Steiermark trauert

Der SV SW Lieboch nimmt Abschied von einem Menschen, der den Verein über Jahrzehnte begleitet und geprägt hat. Ehrenobmann Johann Assl ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Mit bewegenden Worten erinnert der Klub an ihn.

Beim SV SW Lieboch herrscht tiefe Trauer. Der steirische Fußballverein muss sich von seinem langjährigen Wegbegleiter und Ehrenobmann Johann Assl senior verabschieden. Er ist in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 2026 im Alter von 83 Jahren verstorben. Für den Verein bedeutet sein Tod den Verlust einer Persönlichkeit, die über viele Jahrzehnte eng mit dem Fußball in Lieboch verbunden war.

Ein Leben für den Verein

Johann Assl war für den SV SW Lieboch weit mehr als ein Unterstützer. Über viele Jahre hinweg setzte er sich für den Verein ein, begleitete dessen Entwicklung und stand den Verantwortlichen zur Seite. In einem veröffentlichten Nachruf würdigt der Klub seinen langjährigen Ehrenobmann als außergewöhnliche Persönlichkeit. Besonders seine Verbundenheit zum Sport, seine Hilfsbereitschaft und seine menschliche Art werden hervorgehoben. „Mit Johann Assl verliert der SV SW Lieboch eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die unseren Verein über viele Jahrzehnte hinweg geprägt, unterstützt und begleitet hat“, heißt es in der Trauerbekundung.

Vorbild für mehrere Generationen

Sein Engagement hinterließ auch bei den Menschen im Verein Spuren. Ob Funktionäre, Spieler oder Nachwuchskicker: Für viele war Johann Assl über Jahre hinweg ein vertrauter Ansprechpartner und ein Vorbild. Der Verein erinnert insbesondere an seinen unermüdlichen Einsatz und seine Großzügigkeit. Auch seine Rolle als Freund und Förderer wird in der Abschiedsbotschaft betont. Sein Wirken habe wesentlich dazu beigetragen, den SV SW Lieboch zu dem Verein zu machen, der er heute sei.

„Danke für alles, lieber Hans“

Besonders berührend sind die letzten Worte, mit denen sich der Fußballverein an seinen Ehrenobmann richtet. „Danke für alles, lieber Hans.“ Mit dieser persönlichen Botschaft verabschieden sich Vorstand, Funktionäre, Trainer, Spielerinnen und Spieler, Nachwuchs, Mitglieder sowie Freunde des Vereins von Johann Assl. Gleichzeitig spricht der Klub seiner Familie, seinen Angehörigen und allen Menschen, die ihm nahestanden, sein Mitgefühl aus. „Wir werden Johann Assl stets ein ehrendes Andenken bewahren“, verspricht der Verein.