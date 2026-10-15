Sonne statt Nebel: In der Steiermark wird es heute bis zu 21 Grad warm

Der Herbst zeigt sich in der Steiermark heute von seiner freundlichen Seite. Zwar beginnt der Tag in manchen Regionen noch mit Nebel, doch der hält sich nicht lange. Spätestens am Nachmittag setzt sich überall die Sonne durch. Dazu wird es für Mitte Oktober ungewöhnlich mild.

In manchen Regionen startet der Tag mit Nebel

Ganz ohne graue Wolken beginnt der Freitag allerdings nicht überall. Vor allem in einzelnen Regionen können sich am Vormittag noch Nebelfelder halten. Anderswo zeigt sich die Sonne bereits in den frühen Morgenstunden. Im Laufe des Vormittags lösen sich schließlich auch die letzten Nebelfelder auf. Damit stehen die Chancen gut, dass sich die Steiermark schon bald von ihrer sonnigen Seite präsentiert. Besonders freundlich wird es in der zweiten Tageshälfte. Am Nachmittag scheint laut Wetterprognose in allen Landesteilen die Sonne. Auch die Temperaturen können sich sehen lassen. Während es in den frühen Morgenstunden mit 2 bis 8 Grad noch recht frisch ist, steigen die Werte im Tagesverlauf deutlich an. Die Höchsttemperaturen erreichen 15 bis 21 Grad und liegen damit leicht über dem für die Jahreszeit üblichen Niveau.