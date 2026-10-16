TÜV Austria prüfte Planai-Hochwurzen-Bahnen: Das ist das Ergebnis

Drei Tage lang nahm der TÜV Austria die Planai-Hochwurzen-Bahnen in Schladming unter die Lupe. Von den Liften bis zur Gastronomie wurden zahlreiche Bereiche geprüft. Jetzt steht das Ergebnis fest.

Von 12. bis 14. Oktober 2026 stand bei den Planai-Hochwurzen-Bahnen in Schladming eine umfassende Überprüfung an. Der TÜV Austria nahm dabei zahlreiche Abläufe und Prozesse des Unternehmens unter die Lupe. Das Ergebnis: Die Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH hat die erneute Zertifizierung nach den internationalen Normen ISO 9001 für Qualitätsmanagement und ISO 14001 für Umweltmanagement erfolgreich abgeschlossen.

Vom Lift bis zum Bus

Die Überprüfung beschränkte sich dabei nicht nur auf die Seilbahnen und Lifte. Auch das Busunternehmen, das Reisebüro und die Gastronomie waren Teil des dreitägigen Verfahrens. Zusätzlich wurden übergreifende Abläufe im Qualitäts- und Umweltmanagement kontrolliert. Damit erstrecken sich die beiden Zertifizierungen auf mehrere Geschäftsbereiche der Planai-Hochwurzen-Bahnen.

Seit 2021 im Fokus

Mit dem Thema Qualitäts- und Umweltmanagement beschäftigt sich das Unternehmen bereits seit mehreren Jahren intensiv. Seit 2021 gibt es dafür eine eigene Abteilung. Im Jahr 2023 folgte die erste Zertifizierung nach den beiden internationalen Normen. Seither sollen Abläufe regelmäßig überprüft, mögliche Verbesserungen erkannt und entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden.

Geschäftsführer erfreut

Für Geschäftsführer Peter Weichbold ist die erneute Zertifizierung eine Bestätigung der bisherigen Arbeit. „Die erfolgreiche Rezertifizierung ist eine Bestätigung für die Arbeit unseres gesamten Teams. Qualität und ein verantwortungsvoller Umgang mit unserer Umwelt betreffen viele Bereiche unseres Unternehmens. Entscheidend ist, dass wir unsere Abläufe laufend überprüfen, aus Rückmeldungen lernen und uns kontinuierlich weiterentwickeln“, betont er. Auch nach der erfolgreichen Überprüfung will das Unternehmen seine Qualitätsstandards und das Umweltmanagement in den verschiedenen Geschäftsbereichen weiterentwickeln.