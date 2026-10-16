Temperaturen im Sinkflug: Temperatursturz in der Steiermark

Heute noch bis zu 21 Grad, morgen deutlich kühler: In der Steiermark macht sich pünktlich zum Wochenende ein Temperatursturz bemerkbar. Doch die Wetterprognose hat auch eine gute Nachricht parat.

Nach bis zu 21 Grad am Freitag geht es mit den Temperaturen in der Steiermark am Samstag bergab. Regen bleibt aber aus.

Nach bis zu 21 Grad am Freitag geht es mit den Temperaturen in der Steiermark am Samstag bergab. Regen bleibt aber aus.

Von 21 auf höchstens 18 Grad: In der Steiermark geht es mit den Temperaturen am Wochenende bergab. Während der Freitag, 16. Oktober, noch mit milden 16 bis 21 Grad aufwartet, ist am Samstag bereits bei 14 bis 18 Grad Schluss. Damit sinken die prognostizierten Tageshöchstwerte um drei bis vier Grad. Der Herbst dreht also pünktlich zum Wochenende an der Temperaturschraube. Einen Einbruch beim Sonnenschein bedeutet das allerdings nicht. Laut den Meteorologen der GeoSphere Austria bleibt das Wetter weiterhin freundlich und vor allem trocken.

Freitag noch 21 Grad

Bevor es kühler wird, zeigt sich der Freitag noch einmal von seiner milden Seite. In der Früh halten sich regional zwar Nebel und Hochnebel, diese lösen sich aber meist schon am Vormittag auf. Nur ganz im Osten ziehen zunächst ein paar harmlose Wolken durch. Danach kann sich die Sonne vielerorts ungestört zeigen. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf bis zu 21 Grad. Doch schon in der Nacht auf Samstag kündigt sich die Veränderung an.

Wolken ziehen auf

Von Westen ziehen in der Nacht zunehmend kompakte Wolkenfelder über die Steiermark. Die gute Nachricht: Regen haben sie nicht im Gepäck. Regional können sich allerdings erneut Nebelfelder bilden. Gleichzeitig sinken die Temperaturen auf frische 3 bis 8 Grad. Wer am Samstag früh unterwegs ist, muss sich also auf einen kühlen Start einstellen. Tagsüber zeigt sich die Sonne nach Auflösung des Frühnebels immer wieder, auch wenn Wolken in mittleren Höhen zeitweise den Blick auf den blauen Himmel verdecken.

Sonntag mit Sonne

Und wie geht es nach der Abkühlung weiter? Am Sonntag, 18. Oktober, gewinnt die Sonne wieder häufiger die Oberhand. Zunächst könnte allerdings der Nebel für einen grauen Start sorgen. Besonders im Ennstal, im Mur- und im Mürztal bleibt es am Vormittag gebietsweise trüb. Am Nachmittag sind meist nur noch dünne Schleierwolken am Himmel zu sehen. Dazu dreht der Wind auf Süd. Die Temperaturen erreichen nach morgendlichen 4 bis 8 Grad tagsüber wieder 15 bis 18 Grad. Damit bleibt das Wochenende trotz Temperatursturz auf der freundlichen Seite des Herbstes.