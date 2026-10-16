Schweinepreis abgestürzt: Steirischen Bauern drohen Hofschließungen

Die Situation für die steirischen Schweinebauern wird immer schwieriger. Der Schweinepreis ist erneut um rund zehn Cent gesunken und liegt nun bei 1,43 Euro pro Kilogramm. Für die mehr als 3.700 steirischen Familienbetriebe sei die wirtschaftliche Lage damit nicht mehr tragbar, warnt der Steirische Bauernbund. Verantwortlich dafür seien unter anderem Billigimporte aus dem Ausland und stockende Exporte. Bauernbund-Obfrau Simone Schmiedtbauer fordert deshalb rasche Maßnahmen, um die heimischen Betriebe abzusichern.

©Michaela Lorber Bauernbund-Obfrau Simone Schmiedtbauer schlägt angesichts des erneut gesunkenen Schweinepreises Alarm und warnt vor möglichen Hofschließungen in der Steiermark.

Importe drücken Preis

Ein wesentlicher Grund für den Preisdruck liegt laut Bauernbund in Spanien und Dänemark. Beide Länder produzieren große Mengen Schweinefleisch für den Weltmarkt. Seit Herbst 2025 dürfen aufgrund der Afrikanischen Schweinepest bestimmte spanische Schweinefleischprodukte nicht mehr nach China exportiert werden. Diese gelangen stattdessen verstärkt auf den europäischen Binnenmarkt und erhöhen dort den Preisdruck. Während in der Steiermark vor allem Familienbetriebe Schweine halten, ist die Produktion in Spanien stark auf große, exportorientierte Unternehmen ausgerichtet. Der Bauernbund fordert daher vergleichbare Tierhaltungsstandards innerhalb der EU.

Exporte fehlen

Doch nicht nur die Importe bereiten den heimischen Bauern Probleme. Auch fehlende Absatzmöglichkeiten im Ausland wirken sich auf die Einnahmen aus. Österreich produziert laut Bauernbund nicht zu viel Schweinefleisch, ist aber auf Exportmärkte angewiesen, um das gesamte Tier verwerten zu können. Besonders betroffen ist das sogenannte „fünfte Viertel“. Dazu zählen etwa Innereien, Schweinefüße und Ohren, die in Österreich wenig nachgefragt werden. Können diese Teile nicht verkauft werden, sinkt der Erlös für das gesamte Schwein. Deshalb sollen unter anderem die Handelsbeziehungen mit Mexiko und Vietnam ausgebaut werden.

Herkunft oft unklar

Zusätzlich fordert der Bauernbund mehr Transparenz beim Schweinefleisch, das in Gasthäusern und Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung serviert wird. Ohne eine klare Herkunftskennzeichnung können Gäste nicht erkennen, ob das Fleisch aus Österreich stammt. Eine flächendeckende und einheitliche Kennzeichnung soll das ändern. Laut Schmiedtbauer gibt es innerhalb der ÖVP dazu bereits eine Einigung. Sie wirft den NEOS allerdings vor, die Umsetzung auf Regierungsebene zu blockieren. Neben der Herkunftskennzeichnung fordert sie auch einheitlichere europäische Tierhaltungsstandards und neue Exportmöglichkeiten.

Warnung vor Hof-Aus

Wie ernst die Situation aus Sicht des Bauernbundes ist, macht Schmiedtbauer deutlich: „Bei unseren Schweinebauern ist es fünf nach zwölf. Eine kostendeckende Produktion ist unter diesen Bedingungen nicht möglich. Wir brauchen sofort wirksame Maßnahmen, denn sonst droht ein Investitionsrückstau oder im schlimmsten Fall sogar Hofschließungen.“ Ohne rasche Verbesserungen könnten Betriebe notwendige Investitionen aufschieben oder ganz aufgeben. Mit ihren drei Forderungen will die Bauernbund-Obfrau die heimische Schweineproduktion und die Wertschöpfung auf den steirischen Familienbetrieben langfristig absichern.