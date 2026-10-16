3,3 Millionen Euro: Widerstand gegen Musikschul-Kürzungen in der Steiermark wächst

Der Widerstand gegen die geplanten Kürzungen bei den steirischen Musikschulen wächst. Bereits 8.841 Menschen haben eine Petition unterschrieben. Nun kündigt die SPÖ weitere Schritte an.

Die geplanten Einsparungen bei den steirischen Musikschulen sorgen weiterhin für Widerstand. Insgesamt 3,3 Millionen Euro sollen im laufenden Schuljahr gekürzt werden. Der steirische SPÖ-Landesparteivorsitzende Max Lercher fordert deshalb von der blau-schwarzen Landesregierung, die Kürzungen vollständig zurückzunehmen. Für ihn steht dabei mehr als nur die musikalische Ausbildung von Kindern auf dem Spiel. Auch Chöre, Musikkapellen und die Blasmusik seien auf die Musikschulen angewiesen.

©5 Minuten SPÖ-Landesparteivorsitzender Max Lercher fordert die vollständige Rücknahme der Musikschul-Kürzungen und kündigt weitere Protestmaßnahmen an.

Gespräche am Montag

Am Montag trifft sich der zuständige Landesrat Hermann mit Vertretern des Städtebundes und des Gemeindebundes. Bereits im Vorfeld macht Lercher deutlich, was er von den Gesprächen erwartet: „Die geplante Kürzung von 3,3 Millionen Euro bei den Musikschulen im laufenden Schuljahr muss vom Tisch. Es darf hier keine halben Sachen geben. Darüber hinaus muss endlich gemeinsam mit allen Beteiligten ein langfristig tragfähiges Konzept zugunsten der Musikschulen erarbeitet werden. Ein Abwälzen der Kosten auf die Trägergemeinden und die Eltern ist untragbar.“

Tausende Unterschriften

Unterdessen wächst auch der Widerstand in der Bevölkerung. Laut SPÖ haben innerhalb von nicht einmal fünf Tagen bereits 8.841 Menschen eine Petition gegen die Kürzungen bei Musikschulen und Sportvereinen unterschrieben. Täglich sollen mehr als 1.000 weitere Unterstützer dazukommen. Lercher sieht darin ein deutliches Zeichen gegen die Sparpläne der Landesregierung. Die SPÖ will die Unterschriftensammlung deshalb weiter vorantreiben.

Protest vor dem Landhaus

Neben der Petition plant die SPÖ weitere Schritte. Am Dienstag soll eine Dringliche Anfrage zu den Kürzungsplänen in der Landtagssitzung eingebracht werden. Damit will die Partei die Landesregierung zur Rede stellen. Gleichzeitig wurde eine Protestkundgebung vor dem Landhaus unter dem Motto „Mit Pauken und Trompeten gegen die Kürzungen“ angemeldet. „Mit einer großen Protestkundgebung vor dem Landhaus unter dem Motto ‚Mit Pauken und Trompeten gegen die Kürzungen‘ werden wir unüberhörbar zeigen, dass die steirische Musikkultur, unsere Vereine und unsere Kinder keine stille Verhandlungsmasse sind, über die man einfach drüberfahren kann“, kündigt Lercher an.

Petition läuft weiter

Die SPÖ hält damit an ihrer Forderung fest, die geplanten Einsparungen bei den Musikschulen vollständig zurückzunehmen. Gleichzeitig verlangt sie ein langfristiges Konzept, das gemeinsam mit den Beteiligten erarbeitet werden soll. Ob es bei den Gesprächen am Montag zu einer Einigung kommt, bleibt abzuwarten. Die Petition gegen die Kürzungen bei Sport, Musik und Ehrenamt kann weiterhin online unterschrieben werden.