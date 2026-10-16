Fast eine halbe Million Euro für Straßensanierungen: Diese steirischen Gemeinden profitieren

Gute Nachrichten für sieben steirische Bezirke: Das Land stellt zusätzlich knapp 488.000 Euro für Gemeindestraßen bereit. Insgesamt profitieren neun Straßenprojekte von den Förderungen.

Das Land Steiermark stellt zusätzlich knapp 488.000 Euro für die Sanierung von Gemeindestraßen bereit. Insgesamt profitieren neun Straßenprojekte in sieben Bezirken davon.

Das Land Steiermark stellt zusätzlich knapp 488.000 Euro für die Sanierung von Gemeindestraßen bereit. Insgesamt profitieren neun Straßenprojekte in sieben Bezirken davon.

In der Steiermark fließt weiteres Geld in die Sanierung von Gemeindestraßen. In der Regierungssitzung am Donnerstag, dem 15. Oktober, wurde ein Nachtrag in Höhe von 487.632 Euro genehmigt. Damit werden vier bereits laufende Vorhaben fortgeführt und fünf neue Projekte in das Förderungsprogramm aufgenommen. Gemeinsam mit den Mitteln der Gemeinden ergibt sich ein Bauaufwand von rund 1,2 Millionen Euro.

Millionen für Straßen

Bereits im März wurden im Rahmen des Förderungsprogramms 2026 insgesamt 4.016.200 Euro beschlossen. Nun kommt der zusätzliche Betrag für die neun Straßenprojekte dazu. Unterstützt werden Sanierungsmaßnahmen auf übergeordneten Gemeindestraßen. Für die Förderung und technische Umsetzung ist die Abteilung 7 des Landes Steiermark zuständig. Die Vorhaben erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre.

Sicherheit im Fokus

Mit den Investitionen sollen die Gemeindestraßen langfristig erhalten bleiben. Gleichzeitig spielt die Verkehrssicherheit eine wichtige Rolle. „Eine rechtzeitige Sanierung erhöht die Verkehrssicherheit und sichert den langfristigen Erhalt der kommunalen Infrastruktur. Investitionen in die Infrastruktur sind die Grundlage für Mobilität, Wirtschaftskraft und Versorgungssicherheit”, betont Landesrätin Claudia Holzer (FPÖ).

Sieben Bezirke dabei

Von den zusätzlichen Förderungen profitieren Gemeinden in den Bezirken Graz-Umgebung, Leibnitz, Liezen, Murau, Südoststeiermark, Voitsberg und Weiz. In der Südoststeiermark sind gleich drei Straßenprojekte vorgesehen. Dort wird ein bestehendes Vorhaben in Paldau fortgeführt, während in Unterlamm und Bad Gleichenberg neue Projekte dazukommen. Welche Straßen in den einzelnen Bezirken betroffen sind, siehst du in der Übersicht.