Neue Aufgabe für Gabalier: Er wird jetzt Geschäftsführer

Vom Tanzparkett auf den Chefsessel: Willi Gabalier übernimmt eine neue Spitzenposition in der Steiermark. Der 45-Jährige setzte sich gegen zahlreiche Mitbewerber durch. Sein neuer Job startet im Jänner 2027.

Für Willi Gabalier beginnt mit dem neuen Jahr ein neues Kapitel. Der 45-jährige Tänzer, Kunsthistoriker und Kulturmanager wird mit 1. Jänner 2027 neuer Geschäftsführer der Volkskultur Steiermark GmbH. Das gab das Land Steiermark am Freitag, dem 16. Oktober, bekannt. Gabalier tritt damit die Nachfolge von Simon Koiner-Graupp an, der die Geschäftsführung seit Anfang 2022 innehatte.

©Land Steiermark/PB LH Willi Gabalier ist nicht nur als Tänzer bekannt, sondern auch als Kunsthistoriker, Pädagoge und Kulturmanager tätig.

17 Bewerber im Rennen

Der neuen Aufgabe ging ein mehrstufiges Auswahlverfahren voraus. Insgesamt 17 Personen hatten sich für die Geschäftsführung beworben. Am Ende wurden eine Kandidatin und zwei Kandidaten zu einem Hearing eingeladen. Die Kommission sprach sich schließlich für Gabalier aus. Die Landesregierung folgt dieser Empfehlung und wird ihn in einer der nächsten Regierungssitzungen offiziell bestellen.

Das sagt Gabalier

Der künftige Geschäftsführer freut sich über seine neue Aufgabe. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Möglichkeit, die steirische Volkskultur in meiner neuen Funktion aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Es ist mir ein großes Anliegen, unser kulturelles Erbe und unsere Traditionen lebendig zu halten und für kommende Generationen zu bewahren“, erklärt Gabalier. Auch Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) begrüßt die Entscheidung. Er verweist auf Gabaliers Erfahrung in der Kulturvermittlung, seine Führungsqualitäten und seine Verbundenheit mit der steirischen Volkskultur.

Mehr als nur Tänzer

Vielen ist Willi Gabalier vor allem durch seine Fernsehauftritte bei „Dancing Stars“, „Let’s Dance“ und „Bares für Rares“ bekannt. Doch der gebürtige Friesacher ist auch abseits der Kameras vielseitig tätig. Er ist derzeit Präsident des Steirischen Volksbildungswerkes, Aufsichtsratsvorsitzender der Volkskultur Steiermark GmbH und Vorstandsmitglied des Steirischen Volksliedwerkes. Daneben unterrichtet er an der Mittelschule Viktor Kaplan in Graz und ist Lehrbeauftragter am Universitätssportinstitut Graz. Seit 2024 engagiert er sich zudem als Experte für Kulturgüterschutz beim Österreichischen Bundesheer.

Dank an Vorgänger

Mit dem Wechsel endet auch die Zeit von Simon Koiner-Graupp an der Spitze der Volkskultur Steiermark GmbH. Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl bedankt sich bei ihm für seine Arbeit und seinen Beitrag zur Entwicklung der Organisation. Gleichzeitig freut er sich, dass mit Gabalier ein Kenner der steirischen Kultur die Geschäftsführung übernimmt. Für den ehemaligen österreichischen Profimeister im Tanzsport steht damit ab Jänner eine neue berufliche Herausforderung bevor.