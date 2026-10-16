Wind aus Steckdosen: Steirerin hat Ärger mit 370.000-Euro-Haus

Ein neues Zuhause für sich und ihre beiden Töchter: Diesen Wunsch erfüllte sich Nadine Görgl aus Lieboch in der Steiermark im Dezember 2023. Für 370.000 Euro kaufte die alleinerziehende Mutter ein neu errichtetes Reihenhaus. Doch die Freude über die eigenen vier Wände wurde schon kurz nach dem Einzug getrübt. Ein erhebliches Schallproblem machte sich bemerkbar. Um dieses zu verringern, mussten in sämtlichen Räumen sogenannte Vorsatzschalen eingebaut werden. Die Folge: Der Grundriss veränderte sich und aus den massiven Mauerwänden wurden Leichtbauwände.

Wind aus der Steckdose

Doch damit nicht genug: Während der Sanierungsarbeiten war das Haus zeitweise nicht bewohnbar. Zusätzlich sorgt ein spürbarer Windzug bei den Steckdosen für Verunsicherung bei der Mutter. Der Bauträger nahm zwar einzelne Nachbesserungen vor, auf einige der gemeldeten Mängel wurde bislang aber weder reagiert noch wurden diese behoben. Für Görgl ist der Ärger um ihr Eigenheim damit noch nicht ausgestanden. Sie holt sich Unterstützung von EU-Bausachverständigem Günther Nussbaum, der die bestehenden Mängel genauer untersucht. Der Fall wird in der Sendung „Pfusch am Bau“ behandelt. Zu sehen ist die Sendung am Sonntag, dem 18. Oktober, um 20.15 Uhr auf JOYN und PULS 4.