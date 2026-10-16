Kuhherde entlaufen: Am Ende trottete nur ein Kalb nach Hause

Eine entlaufene Kuhherde hat am Freitagvormittag einen Feuerwehreinsatz in Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung) ausgelöst. Vor Ort fand die Mannschaft allerdings nur noch ein Kalb auf der Straße vor.

Am Freitag, dem 16. Oktober 2026, wurde die Feuerwehr um 10.42 Uhr von der Landesleitzentrale Steiermark zu einer Hilfeleistung im Ortsgebiet alarmiert. Laut einem Notruf sollte sich eine entlaufene Kuhherde auf einer Gemeindestraße befinden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich die Situation bereits weitgehend entspannt: Die restliche Herde befand sich wieder innerhalb des Weidezaunes. Lediglich ein Kalb war noch auf der Straße unterwegs. Das Tier zeigte sich offenbar unbeeindruckt von der Situation und trottete friedlich in Richtung Heimatstall.

Zehn Feuerwehrmitglieder im Einsatz

Insgesamt rückten zehn Mitglieder mit einem Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) und einem Hilfeleistungsfahrzeug 3 (HLF 3) aus. Da das Kalb selbstständig in Richtung Stall unterwegs war und sich die übrige Herde bereits wieder auf der Weide befand, waren keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich.