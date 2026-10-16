Wanderin (62) tot: Suchaktion am Hochschwab nahm tragischen Ausgang

Eine 62-jährige Wanderin aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist im Hochschwabgebiet tödlich verunglückt. Nach einer großangelegten Suchaktion wurde sie am Freitagnachmittag entdeckt. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Im steirischen Hochschwabgebiet ist eine 62-jährige Wanderin tödlich verunglückt. Die Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung dürfte am Donnerstag mehr als 300 Meter in die Tiefe gestürzt sein. Sie überlebte den Absturz laut eines Berichts der Steirerkrone nicht. Da die Wanderin nicht wie erwartet nach Hause zurückkehrte, verständigten ihre Angehörigen die Einsatzkräfte. Am Freitag wurde daraufhin eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet.

70 Einsatzkräfte an der Suche beteiligt

Der Sucheinsatz konzentrierte sich auf das Gebiet rund um das Gasthaus Bodenbauer in der Gemeinde Thörl. Insgesamt waren rund 70 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Bergrettung sowie Mitglieder der Such- und Lawinenhundestaffel beteiligt. Auch Drohnen kamen zum Einsatz. Am Nachmittag gelang es den Suchmannschaften schließlich, die Vermisste zu lokalisieren. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Ein Polizeihubschrauber brachte die Frau anschließend mithilfe einer Seilbergung ins Tal. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Bereits der dritte tödliche Unfall binnen zwei Monaten im Hochschwabgebiet

Der tragische Vorfall reiht sich in eine Serie tödlicher Alpinunfälle im Hochschwabgebiet ein. Innerhalb von nur zwei Monaten kamen dort bereits drei Menschen bei Bergunfällen ums Leben. Eine 68-Jährige verunglückte dort Mitte September, ein 20-Jähriger wurde im August leblos gefunden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 18:53 Uhr aktualisiert