„Unter Schock“: Audi-Lenker meldet sich nach Unfall bei der Polizei

Nach einem Unfall auf der B319 bei Hainfeld in der Steiermark war ein verletzter E-Bike-Fahrer zurückgeblieben. Der beteiligte Autofahrer fuhr weiter. Nach einem Zeugenaufruf meldete sich der 42-Jährige bei der Polizei.

Am Mittwochabend, dem 14. Oktober, kam es auf der B319 bei Hainfeld in der Gemeinde Fürstenfeld zu einer Kollision zwischen einem Wagen und einem E-Bike. Der 58-jährige Radfahrer wurde dabei verletzt und ins LKH Feldbach gebracht. Der Autofahrer hielt nach dem Unfall nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Die Polizei suchte daraufhin öffentlich nach Zeugen. Nun gibt es neue Erkenntnisse: Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark meldete sich bei einer Polizeidienststelle. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte er als Lenker des beteiligten Fahrzeugs ausgeforscht werden.

Lenker spricht von Ausweichmanöver

Gegenüber der Polizei gab der Mann an, angenommen zu haben, dass der Schaden an seinem Auto durch ein Ausweichmanöver und eine Kollision mit einer Verkehrsleiteinrichtung entstanden sei. Außerdem habe er nach dem Vorfall unter Schock gestanden. Eine Alkoholisierung konnte bei dem 42-Jährigen nicht festgestellt werden. Er wird angezeigt.