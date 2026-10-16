Batterie gewechselt, dann passiert das Unglück: Steirer (63) schwer verletzt

Bei Arbeiten an seinem Traktor ist ein 63-Jähriger am Freitag in Naas im Bezirk Weiz schwer verletzt worden. Das Fahrzeug setzte sich plötzlich in Bewegung und klemmte sein Bein ein. Die Feuerwehr musste den Mann befreien.

Der Unfall ereignete sich am Freitagvormittag, dem 16. Oktober 2026. Gegen 11.30 Uhr war der Mann aus dem Bezirk Weiz damit beschäftigt, die Batterie seines Traktors auszutauschen. Anschließend wollte er überprüfen, ob das Fahrzeug wieder funktionierte, und betätigte dafür von außen die Zündung. Offenbar war noch ein Gang eingelegt: Der Traktor fuhr ruckartig nach vorne und überrollte das Bein des 63-Jährigen.

Feuerwehr befreite den Verletzten

Der Fuß des Mannes wurde unter dem Traktor eingeklemmt. Obwohl er sich nicht selbst befreien konnte, gelang es ihm, die Rettungskräfte zu verständigen. Weitere Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht in unmittelbarer Nähe. Die alarmierte Feuerwehr Weiz konnte den Verletzten schließlich aus seiner Lage befreien. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber Christophorus 12 angefordert. Nach der Erstversorgung wurde der 63-Jährige mit dem Hubschrauber in das LKH Graz geflogen.