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Bild auf 5min.at zeigt einen Park.
So wird das Wetter am Samstag in der Steiermark.
Steiermark
16/10/2026
Prognose

Bis zu 18 Grad: Steiermark darf sich auf milden Samstag freuen

Das Herbstwetter bleibt in der Steiermark auch am Samstag freundlich. Nach örtlichem Frühnebel zeigt sich die Sonne, zeitweise ziehen allerdings Wolken durch. Regen ist nicht zu erwarten.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
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Der Samstag, 17. Oktober, beginnt in der Steiermark mit Temperaturen zwischen drei und acht Grad. Örtliche Nebelfelder lösen sich laut Prognose der GeoSphere Austria im Laufe des Vormittags auf. Danach zeigt sich das Wetter überwiegend freundlich. Neben sonnigen Phasen ziehen immer wieder einige Wolken durch, die Schirme können aber zu Hause bleiben: Es bleibt trocken.

Nachmittags bis zu 18 Grad

Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf angenehme 14 bis 18 Grad. Damit bleibt es für die Jahreszeit vergleichsweise mild. Wer am Wochenende einen Spaziergang oder einen Ausflug plant, kann sich auf überwiegend freundliches Herbstwetter einstellen.

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