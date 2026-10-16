Das sind die beliebtesten Bäckereien der Steiermark
Wo gibt es das beste Brot und das knusprigste Gebäck? Bei einem Voting von Falstaff konnten Leserinnen und Leser ihre Lieblingsbäckereien wählen. Nun steht fest, welche zehn Betriebe in der Steiermark besonders beliebt sind.
Den ersten Platz im steirischen Ranking belegt Martin Auer aus Graz. Dahinter folgt die Bäckerei Gratzl aus Judenburg auf Rang zwei. Den dritten Platz sichert sich die Bäckerei Sorger, ebenfalls aus Graz. Für die Platzierung zählen die Erfahrungen der Kundinnen und Kunden: Neben der Qualität und Frische von Brot und Gebäck spielen auch die Auswahl und das traditionelle Handwerk eine Rolle.
Was ist dein Lieblingsbrot?
Diese zehn steirischen Bäckereien konnten punkten
Die Top Ten zeigen, dass beliebte Bäckereien in der ganzen Steiermark zu finden sind – von Graz über die Obersteiermark bis in den Süden des Landes.
- Martin Auer – Graz
- Bäckerei Gratzl – Judenburg
- Bäckerei Sorger – Graz
- Bäckerei Gaulhofer – Weiz
- Biobäckerei vom Lichtenberg – Gnas
- Heinrich Brandl – Möderbrugg
- Bäckerei Mundigler – Obdach
- Christian’s Brot-Lod’n – Ehrenhausen
- Bäckerei Altenburger – St. Nikolai ob Draßling
- Bäckerei Masser – St. Johann im Saggautal
Was eine gute Bäckerei ausmacht
Ob frisches Gebäck zum Frühstück, ein herzhaftes Roggenbrot oder süße Mehlspeisen: Welche Bäckerei die persönliche Nummer eins ist, hängt oft von mehr als nur dem Sortiment ab. Auch die Qualität über mehrere Tage hinweg, die Auswahl und der Service tragen dazu bei, dass Kundinnen und Kunden einem Betrieb treu bleiben.