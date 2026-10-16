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/ ©cottonbro studio/Pexels
Symbolfoto auf 5min.at zeigt Brot
Diese steirischen Bäckereien konnten punkten.
Steiermark
16/10/2026
Falstaff-Voting

Das sind die beliebtesten Bäckereien der Steiermark

Wo gibt es das beste Brot und das knusprigste Gebäck? Bei einem Voting von Falstaff konnten Leserinnen und Leser ihre Lieblingsbäckereien wählen. Nun steht fest, welche zehn Betriebe in der Steiermark besonders beliebt sind.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
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Den ersten Platz im steirischen Ranking belegt Martin Auer aus Graz. Dahinter folgt die Bäckerei Gratzl aus Judenburg auf Rang zwei. Den dritten Platz sichert sich die Bäckerei Sorger, ebenfalls aus Graz. Für die Platzierung zählen die Erfahrungen der Kundinnen und Kunden: Neben der Qualität und Frische von Brot und Gebäck spielen auch die Auswahl und das traditionelle Handwerk eine Rolle.

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Diese zehn steirischen Bäckereien konnten punkten

Die Top Ten zeigen, dass beliebte Bäckereien in der ganzen Steiermark zu finden sind – von Graz über die Obersteiermark bis in den Süden des Landes.

  1. Martin Auer – Graz
  2. Bäckerei Gratzl – Judenburg
  3. Bäckerei Sorger – Graz
  4. Bäckerei Gaulhofer – Weiz
  5. Biobäckerei vom Lichtenberg – Gnas
  6. Heinrich Brandl – Möderbrugg
  7. Bäckerei Mundigler – Obdach
  8. Christian’s Brot-Lod’n – Ehrenhausen
  9. Bäckerei Altenburger – St. Nikolai ob Draßling
  10. Bäckerei Masser – St. Johann im Saggautal

Was eine gute Bäckerei ausmacht

Ob frisches Gebäck zum Frühstück, ein herzhaftes Roggenbrot oder süße Mehlspeisen: Welche Bäckerei die persönliche Nummer eins ist, hängt oft von mehr als nur dem Sortiment ab. Auch die Qualität über mehrere Tage hinweg, die Auswahl und der Service tragen dazu bei, dass Kundinnen und Kunden einem Betrieb treu bleiben.

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