E-Biker tödlich verunglückt: Tragödie in der Obersteiermark

Am Freitagmittag, dem 16. Oktober 2026, verunglückte ein 76-jähriger E-Bike-Fahrer im Bereich des Polsterkogels bei St. Michael in Obersteiermark tödlich. Trotz Reanimation kam jede Hilfe zu spät.

Bei St. Michael in Obersteiermark ist am Freitagmittag ein 76-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal mit seinem E-Bike tödlich verunglückt. Ein automatischer E-Call alarmierte gegen 12 Uhr mittags die Polizei in St. Michael im Bezirk Leoben. Da ein telefonischer Kontakt zu dem Mann fehlschlug, wurde umgehend die Bergrettung Leoben hinzugerufen. Gleichzeitig machten sich ein Familienmitglied sowie ein Jagdkollege auf die Suche

Über Böschung abgestürzt

„Anhand der übermittelten GPS-Koordinaten konnte die Unfallstelle eingegrenzt werden“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Ein Förster und ein Familienmitglied fanden den 76-Jährigen schließlich unterhalb einer steilen Böschung und leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte er mit seinem E-Bike und seinem Hund auf einer Forststraße in seinem Jagdrevier unterwegs gewesen sein. Dabei dürfte er rund 25 Meter über die steile Böschung abgestürzt sein.

Jede Hilfe kam zu spät

Kurz darauf trafen die Einsatzkräfte ein und unterstützten die Reanimation unter Einsatz eines Defibrillators. Auch der alarmierte Rettungshubschrauber Christophorus 17 erreichte die Unfallstelle. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 76-Jährigen feststellen.