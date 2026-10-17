Fleißig gelesen: Für vier Kinder in Graz gab es eine Belohnung

26 Kinder haben bei der diesjährigen Lesepassaktion der Steiermärkischen Landesbibliothek in Graz mitgemacht. Vier von ihnen durften sich nun über Büchergutscheine freuen.

Lesen hat sich für vier junge Bücherfreunde in Graz besonders ausgezahlt. Unter dem Motto „Sommerzeit ist Lesezeit“ konnten Kinder auch heuer wieder Stempel in ihren Lesepässen sammeln. Insgesamt gab die Steiermärkische Landesbibliothek 90 Stempelpässe aus, 26 Kinder gaben ihre vollgestempelten Pässe zurück. Unter allen Teilnehmern wurden schließlich vier Gewinner ausgelost. Am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, wurden die Preise in der Kinder- und Jugendbibliothek überreicht.

Das sind die Gewinner

Über Büchergutscheine durften sich Julia Holzer (8), Ronja Koraimann (7), Matteo Steindl (13) und Ferdinand Tonsern (8) freuen. Mit der Aktion möchte die Landesbibliothek Kinder zum Lesen motivieren. Auch Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl zeigt sich erfreut: „Bücher regen die Fantasie an, machen neugierig und eröffnen neue Perspektiven. Aktionen wie der Lesepass wecken die Lust am Lesen und laden Kinder dazu ein, immer wieder neue Geschichten zu entdecken. Ich gratuliere den Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich und wünsche allen jungen Leserinnen und Lesern weiterhin viel Freude am Lesen”

Neues Ordnungssystem

Neben der Lesepassaktion hat sich in der Kinder- und Jugendbibliothek über den Sommer noch mehr getan. Wie Landesbibliotheksdirektorin Katharina Kocher-Lichem berichtet, wurde ein neues Ordnungssystem eingeführt, das für mehr Übersichtlichkeit sorgen soll. Gleichzeitig erinnert sie daran, dass die Kinderkarte der Landesbibliothek bis zum 19. Geburtstag kostenlos ist. Alle steirischen Kinder und Jugendlichen sind eingeladen, dieses Angebot zu nutzen.

Mehr als 300 Tonies

Im Kinder- und Jugendbereich stehen mittlerweile mehr als 300 Tonies sowie Bücher, Zeitschriften und Hör-CDs übersichtlich bereit. Neben der Betreuung des Bestands organisiert das Team auch Veranstaltungen für junge Besucher. Dazu zählen Theaterworkshops, Lesungen und adventliches Basteln. A9-Abteilungsleiter Patrick Schnabl bedankt sich ausdrücklich beim Team der Landesbibliothek für dessen Engagement.