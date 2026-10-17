Automatischer Notruf: Familienmitglied fand verunglückten E-Biker (76)

Tragischer Unfall in St. Michael in Obersteiermark (Bezirk Leoben): Ein 76-Jähriger stürzte mit seinem E-Bike rund 25 Meter über eine steile Böschung. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche verstarb der Mann.

Ein 76-Jähriger stürzte am Polsterkogel mit seinem E-Bike rund 25 Meter über eine steile Böschung. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen kam für ihn jede Hilfe zu spät.

Ein 76-Jähriger stürzte am Polsterkogel mit seinem E-Bike rund 25 Meter über eine steile Böschung. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen kam für ihn jede Hilfe zu spät.

Ein Ausflug mit dem E-Bike endete für einen 76-Jährigen aus dem Bezirk Murtal am Freitag, dem 16. Oktober 2026, tödlich. Der Mann war gemeinsam mit seinem Hund auf einer Forststraße in seinem Jagdrevier im Bereich des Polsterkogels unterwegs. Dabei kam es zu einem folgenschweren Unfall. „Dabei dürfte er aus bislang ungeklärter Ursache rund 25 Meter über eine steile Böschung abgestürzt sein“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Notruf ausgelöst

Gegen 12 Uhr wurde eine Polizeistreife durch einen automatischen Notruf (E-Call) in den Bereich des Polsterkogels alarmiert. Weil der 76-Jährige telefonisch nicht erreicht werden konnte, wurde auch die Bergrettung Leoben verständigt. Gleichzeitig machten sich ein Familienmitglied und ein Jagdkollege auf die Suche nach dem Mann. Mithilfe der übermittelten GPS-Koordinaten konnte die Unfallstelle schließlich eingegrenzt werden.

Unter Böschung gefunden

Die Suche führte schließlich zu einer steilen Böschung. „Ein Förster und ein Familienmitglied fanden den 76-Jährigen schließlich unterhalb einer steilen Böschung und leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein“, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark. Wenige Minuten später trafen auch Einsatzkräfte der Bergrettung Leoben und der Polizei ein. Sie unterstützten die Wiederbelebungsversuche und setzten dabei einen Defibrillator ein.

Jede Hilfe kam zu spät

Auch der alarmierte Rettungshubschrauber Christophorus 17 erreichte die Unfallstelle. Doch trotz aller Bemühungen gab es für den 76-Jährigen keine Rettung mehr. „Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 76-Jährigen feststellen“, so die Polizei. Warum der Mann mit seinem E-Bike über die Böschung stürzte, ist weiterhin ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft gab den Leichnam zur Bestattung frei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2026 um 06:07 Uhr aktualisiert