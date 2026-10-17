Elektroauto-Rekord in der Steiermark – doch es gibt einen Haken

In der Steiermark ist der Anteil der Elektroautos bei Neuzulassungen auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Doch trotz des Rekords liegt das Bundesland im österreichweiten Vergleich auf dem letzten Platz.

So hoch war der Anteil der Elektroautos bei Neuzulassungen in der Steiermark noch nie: Im September waren 27 Prozent aller neu zugelassenen Pkw Elektroautos. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Mobilitätsorganisation VCÖ auf Basis von Daten der Statistik Austria und AustriaTech. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr lag der Anteil bei 17 Prozent, im Jahr 2019 waren es gerade einmal drei Prozent. Auch gegenüber August 2026, als der Anteil bei 21 Prozent lag, ist das ein deutlicher Anstieg.

Trotzdem Schlusslicht

Doch der neue Rekord hat einen Haken: Im Vergleich mit den anderen Bundesländern liegt die Steiermark beim Elektroauto-Anteil im September auf dem letzten Platz. Spitzenreiter ist Oberösterreich, wo bereits 42 Prozent der neu zugelassenen Autos elektrisch unterwegs sind. Laut VCÖ hat die Treibstoffkrise der Elektromobilität heuer einen zusätzlichen Schub gegeben. Gleichzeitig sieht die Mobilitätsorganisation im steigenden Anteil der Elektroautos eine Möglichkeit, Österreich unabhängiger von Erdölimporten zu machen.

Strom vom eigenen Dach

Gerade in der Steiermark setzen immer mehr Haushalte auf Photovoltaikanlagen. Damit können sie den Strom für ihr Elektroauto selbst erzeugen. „Mit steigendem Elektroauto-Anteil sinkt unsere Abhängigkeit von Erdölimporten. Während die Energie für Elektroautos beispielsweise mit Photovoltaikanlagen lokal zu Hause erzeugt werden kann, muss Erdöl teuer importiert werden. Jedes Jahr fließen dadurch viele Milliarden Euro aus Österreich ins Ausland“, erklärt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Ein weiterer Vorteil: Laut Daten des Umweltbundesamts kommen Elektroautos mit der gleichen Energiemenge im Durchschnitt dreimal so weit wie Benzin- oder Dieselautos.

Autos als Stromspeicher

Elektroautos könnten künftig auch eine größere Rolle bei der Nutzung erneuerbarer Energie spielen. Werden sie gezielt dann geladen, wenn besonders viel Sonnen- oder Windstrom erzeugt wird, können sie laut VCÖ als flexible Pufferspeicher dienen und das Stromnetz stabilisieren. Das Potenzial dafür ist groß, denn Autos stehen im Durchschnitt rund 23 Stunden täglich auf einem Parkplatz. Schon jetzt finden laut den angeführten Studien 88 Prozent der Ladevorgänge zu Hause statt, weitere neun Prozent am Arbeitsplatz. Nur drei Prozent erfolgen an öffentlichen Ladestellen.

VCÖ fordert Änderung

Damit künftig noch mehr Elektroautos auf Österreichs Straßen unterwegs sind, fordert der VCÖ Änderungen bei der Firmenwagenbesteuerung. Hintergrund ist, dass österreichweit rund zwei Drittel aller Neuwagen auf Firmen oder andere juristische Personen zugelassen werden. Die steuerliche Begünstigung von Firmenwagen mit Verbrennungsmotor soll deshalb aus Sicht der Mobilitätsorganisation schrittweise abgeschafft werden. Als Vorbild nennt der VCÖ Belgien, wo die steuerliche Absetzbarkeit solcher Fahrzeuge schrittweise auf null reduziert werden soll.