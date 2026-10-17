Volksschule aus der Steiermark räumt bei österreichweitem Bildungspreis ab

Große Auszeichnung für die Volksschule Vasoldsberg in der Steiermark: Bei der Verleihung des ISB Stiftungspreises Bildungsinnovation 2026 sicherte sich die Schule den zweiten Platz und darf sich über 10.000 Euro freuen.

Große Freude in Vasoldsberg: Die Volksschule wurde beim ISB Stiftungspreis Bildungsinnovation 2026 mit dem zweiten Platz ausgezeichnet und erhält 10.000 Euro Preisgeld.

Große Freude in Vasoldsberg: Die Volksschule wurde beim ISB Stiftungspreis Bildungsinnovation 2026 mit dem zweiten Platz ausgezeichnet und erhält 10.000 Euro Preisgeld.

Großer Erfolg für die Volksschule Vasoldsberg: Die steirische Jenaplanschule wurde beim diesjährigen ISB Stiftungspreis Bildungsinnovation mit dem zweiten Platz in der Kategorie Allgemeinbildung ausgezeichnet. Damit sicherte sich die Bildungseinrichtung ein Preisgeld von 10.000 Euro. Die Auszeichnung wurde am 14. Oktober 2026 im Rahmen des ISB Innovationsdialogs in der Expedithalle in Wien verliehen. Insgesamt wurden neun Bildungseinrichtungen aus ganz Österreich für ihre innovativen Ansätze ausgezeichnet.

Schulen ausgezeichnet

Die Volksschule Vasoldsberg musste sich in ihrer Kategorie nur der Volksschule Friedrichsplatz in Wien geschlagen geben. Diese holte den ersten Platz und erhielt dafür 15.000 Euro. Den dritten Platz belegte die Mittelschule 12 aus Klagenfurt, die sich über 5.000 Euro freuen durfte. Die Preise in den Kategorien Allgemeinbildung und Berufsbildung wurden von Bildungsminister Christoph Wiederkehr überreicht.

Minister lobt Schulen

Bei der Preisverleihung hob Bildungsminister Wiederkehr die Bedeutung neuer Ideen im Schulalltag hervor. „Die ausgezeichneten Schulen zeigen, dass Bildungsinnovation im Alltag funktioniert: mit klarer Haltung, Mut zur Veränderung und engagierten Teams. Entscheidend ist, dass diese guten Beispiele nicht an einzelnen Standorten bleiben, sondern anderen Schulen als Anregung dienen.“ Auch die Innovationsstiftung für Bildung möchte erreichen, dass erfolgreiche Ansätze nicht auf einzelne Schulen beschränkt bleiben, sondern weitergegeben werden.

90.000 Euro vergeben

Insgesamt war der ISB Stiftungspreis Bildungsinnovation 2026 mit 90.000 Euro dotiert. Die Auszeichnungen wurden in den drei Kategorien Elementarbildung, Allgemeinbildung und Berufsbildung vergeben. Pro Kategorie standen 30.000 Euro zur Verfügung. Welche Einrichtungen ausgezeichnet werden, entschied eine mehrstufige Auswahl mit einer Fachjury, Gesprächen und Besuchen vor Ort. Der Preis wurde heuer zum zweiten Mal verliehen.

Austausch ermöglichen

Mit der Preisverleihung soll die Weiterentwicklung des österreichischen Bildungssystems gefördert werden. Die prämierten Schulen werden Teil der sogenannten IDEAS-Community, einem österreichweiten Netzwerk für innovative Schulen. Über ein Hospitationsprogramm können andere Schulleitungen und Teams die ausgezeichneten Einrichtungen für ein bis drei Tage besuchen und sich Anregungen für den eigenen Schulalltag holen. Damit können auch die Erfahrungen der Volksschule Vasoldsberg künftig anderen Schulen zugutekommen.