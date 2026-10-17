Neuer ÖBB-Fahrplan für 2027: Steirer bekommen mehr Zugverbindungen

Mit 13. Dezember 2026 tritt der neue ÖBB-Fahrplan in Kraft. Für die Steiermark bringt dieser nicht nur zusätzliche Verbindungen, sondern auch die Rückkehr eines vermissten Morgenzuges. Künftig fährt ein Regionalexpress um 7.12 Uhr am Grazer Hauptbahnhof ab und erreicht Leoben um 8.06 Uhr. Damit wird eine Verbindung wieder angeboten, die nach der Fahrplanumstellung 2025 gefehlt hatte. Die SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi (Nationalrat) und Helga Ahrer (Landtag) begrüßen diese Änderung: „Für die Fahrgäste zählt, dass die Züge zu ihren täglichen Wegen passen. Der zusätzliche Morgen-Zug von Graz nach Leoben greift einen vielfach geäußerten Wunsch auf und verbessert das Angebot im Berufs- und Schulverkehr.“

©SPÖ Steiermark SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi begrüßt die Neuerungen im ÖBB-Fahrplan 2027. Besonders die zusätzliche Morgenverbindung zwischen Graz und Leoben soll den Berufs- und Schulverkehr verbessern.

Mehr Flughafenhalte

Auch die Anreise zum Flughafen Graz soll künftig einfacher werden. Alle Interregio-Züge zwischen Graz und Maribor halten ab dem Fahrplanwechsel an der bestehenden Haltestelle Flughafen Graz-Feldkirchen. Dadurch kommen täglich 15 zusätzliche Halte pro Richtung dazu. Besonders Reisende aus der Südsteiermark und aus Richtung Maribor sollen davon profitieren. „Vor allem aus der Südsteiermark und aus Richtung Maribor verbessert sich damit die Anbindung zum Flughafen Graz – somit wird die bestehende Flughafenhaltestelle noch besser genutzt“, betonen Moitzi und Ahrer.

Neue Züge im Süden

Weitere Verbesserungen gibt es auf der Koralmbahn. Zwischen Graz und Villach werden zusätzliche Interregio-Verbindungen am Tagesrand angeboten. Wer früh nach Kärnten muss, bekommt ebenfalls eine neue Möglichkeit: An Werktagen fährt künftig um 4.48 Uhr ein Zug in Graz ab und erreicht Klagenfurt bereits um 5.47 Uhr. Dort bestehen Anschlüsse in Richtung Villach und Salzburg. Damit wird das Angebot zwischen der Steiermark und Kärnten weiter ergänzt.

Elf Züge nach Linz

Auch Richtung Oberösterreich wird das Bahnangebot ausgebaut. Ab Juli 2027 kommen täglich drei zusätzliche IC-Züge pro Richtung zwischen Graz und Linz dazu. Gemeinsam mit den bestehenden Interregio-Verbindungen stehen damit elf Direktzüge pro Tag und Richtung zur Verfügung. Moitzi und Ahrer sehen darin eine Stärkung der Verbindung über den Bosruck: „Mit den zusätzlichen Zügen stärken wir die Nord-Süd-Verbindung über den Bosruck. Die Steiermark und Oberösterreich wachsen weiter zusammen und werden damit häufiger direkt miteinander verbunden“.

Neue Züge und Sperren

Neben den zusätzlichen Verbindungen setzen die ÖBB auch auf neue Fahrzeuge. Im Jahr 2027 soll die Flotte um weitere 57 Fahrzeuge wachsen. Bis 2030 sind insgesamt rund 6,1 Milliarden Euro für 330 neue und moderne Züge vorgesehen. Allerdings stehen im kommenden Fahrplanjahr auch Einschränkungen bevor: Von 8. Februar bis 9. Juli 2027 wird die Tauernstrecke zwischen Schwarzach-St. Veit und Mallnitz-Obervellach wegen Sanierungsarbeiten vollständig gesperrt. Gleichzeitig ist das Deutsche Eck zwischen Freilassing und Rosenheim von einer Sperre betroffen. Informationen zu den Fahrplänen und Ersatzmaßnahmen sind in der ÖBB-Fahrplanauskunft SCOTTY abrufbar.