Bis zu 47 Wochen Wartezeit: Was entscheidet über einen OP-Termin in der Steiermark?

Bis zu 47 Wochen warten Patienten in der Steiermark auf ein neues Kniegelenk. Die Ärztekammer betont: Nicht die Brieftasche, sondern die medizinische Dringlichkeit entscheidet über den OP-Termin.

Eine Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich hat eine Debatte über die Bevorzugung von Patienten bei geplanten Operationen ausgelöst. Die steirische Ärztekammer weist entsprechende Generalverdächtigungen zurück und verweist auf das transparente Wartelistensystem der steirischen Landeskrankenhäuser. „Wann operiert wird, entscheidet die medizinische Dringlichkeit. Nicht die Versicherung, nicht die Brieftasche“, betont Ärztekammer-Präsident Michael Sacherer. In der Steiermark werden Patienten je nach Dringlichkeit unterschiedlichen Wartelisten zugeordnet. Auch die Anzahl der wartenden Sonderklassepatienten wird gesondert veröffentlicht. Die IHS-Studie bescheinigt der Steiermark dabei die präziseste Darstellung im Bundesvergleich.

Bis zu 47 Wochen Wartezeit

Trotzdem gibt es auch in der Steiermark Handlungsbedarf. Besonders bei geplanten Eingriffen müssen sich Patienten teilweise lange gedulden. So beträgt die durchschnittliche Wartezeit auf ein neues Kniegelenk derzeit zwischen 30 und 47 Wochen. „Für Menschen mit Schmerzen ist das zu lang. Wartezeiten entstehen dort, wo OP-Kapazitäten fehlen, nicht durch die Sonderklasse“, erklärt Gerhard Posch, Obmann der Kurie Angestellte Ärzte. Zwar seien die Arbeitsbedingungen in den steirischen Spitälern in den vergangenen Jahren verbessert worden und mittlerweile sei der Großteil der ärztlichen Dienstposten besetzt, dennoch brauche es ausreichend Operationskapazitäten, um die Wartezeiten zu verkürzen.

„Wer zahlt, kommt nicht früher dran“

Die Ärztekammer kritisiert zudem die Übertragbarkeit der Studienergebnisse auf die Steiermark. Mehr als 90 Prozent der Befragten stammen aus Oberösterreich, während weniger als ein Prozent in der Steiermark lebt. Für Ärztekammer-Präsident Sacherer steht deshalb fest: „Wer zahlt, kommt nicht früher dran. Wessen Beschwerden dringlicher sind, der schon.“