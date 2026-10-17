Mit nur 19 Jahren im Bundesvorstand: Premstättner startet durch

Mit gerade einmal 19 Jahren schafft Johannes Putthapong aus Premstätten den Sprung in die Bundespolitik seiner Jugendorganisation. Der junge NEOS-Gemeinderat wurde in den Bundesvorstand der JUNOS, der Jugendorganisation der NEOS, gewählt. Damit ist künftig auch die Steiermark im Führungsgremium der Jungpinken vertreten. Putthapong engagiert sich seit knapp zwei Jahren bei den JUNOS und hat sich dabei vor allem auf Social Media und Kommunikation spezialisiert. Neben seiner politischen Tätigkeit als Gemeinderat in Premstätten studiert er Recht, Wirtschaft und Gesellschaft im digitalen Wandel.

Junge Menschen für Politik begeistern

In seiner neuen Funktion möchte der 19-Jährige insbesondere die strategische Kommunikation vorantreiben und politische Inhalte stärker auf junge Menschen ausrichten. „Ich freue mich riesig über das Vertrauen. Mein Ziel ist klar: mehr Sichtbarkeit, starke Kampagnen und politische Inhalte, die junge Menschen wirklich erreichen“, erklärt Putthapong.

Swatek freut sich über steirische Verstärkung

Auch NEOS-Steiermark-Chef Niko Swatek zeigt sich erfreut über den politischen Erfolg des jungen Premstättners. „Ich freue mich, dass künftig auch eine starke steirische Stimme im Bundesvorstand der Jungpinken vertreten ist“, betont Swatek. Besonders die Kreativität und das Gespür für moderne Kommunikation hebt er hervor: „Johannes bringt viel Energie, Kreativität und ein starkes Gespür für moderne politische Kommunikation mit. Ich gratuliere ihm herzlich und wünsche ihm viel Erfolg für seine neue Aufgabe.“ Mit seiner Wahl erhält Putthapong die Möglichkeit, die politische Arbeit und Kommunikation der JUNOS künftig auch auf Bundesebene aktiv mitzugestalten.