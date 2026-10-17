28-Jähriger tot: Junger Steirer kam bei Grabungsarbeiten ums Leben

Tragödie in der Südoststeiermark: Am Samstagvormittag, 17. Oktober 2026, verunfallte ein 28-Jähriger bei Grabungsarbeiten und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Obduktion des Leichnams an.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Obduktion des Leichnams an.

Gegen 10.30 Uhr dürfte der 28-jährige Südoststeirer mit einem Bagger Grabungsarbeiten in Gnas (Bezirk Südoststeiermark) durchgeführt haben. Dabei dürfte das Erdreich ins Rutschen geraten sein und den Mann unter sich begraben haben. Dabei dürfte er sich tödliche Verletzungen zugezogen haben.

Tödlicher Arbeitsunfall: Für 28-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Der 28-Jährige wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Poppendorf geborgen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Obduktion des Leichnams an, wie die Polizei abschließend berichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2026 um 18:09 Uhr aktualisiert